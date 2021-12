Jede und jeder kann ehrenamtlich an der Bergstraße helfen

Sie waren sofort zur Stelle, packten an und unterstützten die Menschen vor Ort. Zahllose ehrenamtliche Helfer rückten bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern aus, um bei der Versorgung der Einwohner und der Wiederherstellung der Infrastruktur zu helfen. In Deutschland fußt der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz zu über 90 Prozent auf ehrenamtlichen Helfern. Die aktuellen Hochwasserkatastrophen und auch die in Zukunft in größerer Anzahl zu erwartenden Extremwetterereignisse machen deutlich, wie wichtig freiwilliges Engagement ist.

Verantwortung übernehmen und sich persönlich weiterentwickeln

„Ehrenamtliche Einsatzkräfte sind die tragende Säule des Bevölkerungsschutzes“, betont auch Armin Schuster, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Engagieren kann sich jeder. Und es gibt viele Gründe, warum man ein Ehrenamt ausüben sollte. Mit seinem Engagement kann man andere Menschen in Notlagen unterstützen, man kann Verantwortung übernehmen und sich persönlich weiterentwickeln. Ein Ehrenamt bereitet vielen aber auch oft schlichtweg Freude. Sie empfinden ihren Einsatz – etwa, wenn sie sich um alte Menschen, Tiere oder die Umwelt kümmern – als sinnstiftend, und sie schöpfen Kraft aus der Anerkennung, die sie für ihre Tätigkeit finden. Dankbarkeit und anerkennendes Lob der Mitmenschen geben ein gutes Gefühl und motivieren zum Weitermachen. Manche finden im Ehrenamt eine Berufung neben dem Job. Sie können damit ihren Alltag erweitern, sich selbst verwirklichen und eigene Kenntnisse beisteuern.

„Egal, was du kannst, du kannst helfen“, lautet denn auch der Leitspruch der Kampagne „Mit dir für uns alle“. Jede und jeder ist willkommen und kann sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Die einen löschen Feuer und bergen verletzte Menschen oder Tiere aus Gefahrenzonen, andere helfen in der Krisenintervention bei belastenden Ereignissen dabei, das Erlebte zu verarbeiten, oder setzen sich als Dolmetscher ein.

Wieder andere Ehrenamtliche planen technische Hilfe, reparieren Fahrzeuge und Geräte oder kümmern sich um die Verpflegung von Einsatzkräften. Unter mit-dir-fuer-uns-alle.de können Interessierte im Internet herausfinden, welches Ehrenamt zu ihnen und ihren Talenten passt. djd

