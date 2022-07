In Kassel gibt es mehr zu bestaunen als die Documenta

Aktuell findet in Kassel die Documenta statt. Sie ist weltweit die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst und dauert jeweils 100 Tage, daher wird sie auch als Museum der 100 Tage bezeichnet. Die Stadt Kassel hat aber noch viele andere Wahrzeichen, die es bei einem Städtetrip zu besichtigen gibt.

Darunter der Herkules mit dem Bergpark Wilhelmshöhe, wohin mich ein Ausflug gebracht hat. Der Herkules thront im Bergpark Wilhelmshöhe in 530 Metern Höhe und besteht aus drei Teilen: dem felsartig gestalteten Grottenbau, dem offenen Belderve und der Pyramide, auf der die 8,30 Meter hohe Kupferfigur des Herkules seinen Platz findet.

Das Wahrzeichen der Stadt Kassel schuf der Augsburger Goldschmied Johann Jacob Anthoni als eine der ersten kupfergetriebenen Marmorstatuen weltweit.

Der Auftrag erfolgte Ende des 17. Jahrhunderts von Landgraf Carl, der ab dem Jahre 1701 dem italienischen Architekten Giovanni Guerniero die weitere Planung anvertraute.

Neben der Besichtigung des Herkules habe ich mir auch die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe angeschaut. Das Wasser entspringt unterhalb des Herkules und bahnt sich seinen Weg in fünf Stationen auf einer Strecke von 2,3 Kilometern talabwärts.

Die einzelnen Stationen wurden nicht am Stück erbaut, sollen jedoch die Urgewalt der Natur auf ihre Weise darstellen. Die Wasserkünste sollen die Lebensräume der Götter widerspiegeln. Die Stationen sehen wie folgt aus:

1. Große Kaskaden: Das Wasser entspringt zu Beginn unter dem Herkules Bauwerk und fließt durch das Erdreich der Titanen und Giganten und am Ende flutet es die großen Kaskaden.

2. Steinhöfer Wasserfall: Die zweite Station der Wasserspiele ist der Steinhöfer Wasserfall, der einen Steinbruch nachstellen soll. Wenn das Wasser über die Steine strömt, sieht es so aus, als ob sich die Natur ihren benötigten Raum zurückerobert.

3. Teufelsbrücke: Die dritte Route der Wasserspiele setzt sich an der Teufelsbrücke fort, wo der Wasserfall einer Brücke im Stile des Schweizer Gotthardmassivs nachempfunden wird. Die zur Schneeschmelze strömenden Wassermassen machen die von Menschen gebaute Brücke zu einer gefährlichen Verbindung über den Fluss.

4. Aquädukt: Die vierte Station am Aquädukt soll die Szene eines Erdbebens nachstellen. Die Natur hat das Meisterwerk antiker Technik beschädigt, so dass das Wasser in die Tiefe stürzt. Die Steine am Fuße des Bauwerkes erinnern an die zerstörten Gebäude.

5. Große Fontäne: Der Abschluss und zugleich auch der Höhepunkt der Wasserspiele, ereignet sich an der fünften und letzten Station – der Fontänen-Bereich, wo eine 50 Meter hohe Fontäne vor dem Schloss Wilhelmshöhe entspringt. Nach dem Wasserspektakel fließt das Wasser in die Fulda. Das Wasser wird durch ein geschicktes System aus Leitungen, Reservoiren (große Becken, in denen Wasser gelagert wird) zu den Stationen geleitet. Die Wasserbilder entstehen ohne Einsatz von Pumpen, sondern allein unter Ausnutzung physikalischer Gesetze. Jede der fünf Wasserspiel-Stationen wird jeweils für zehn Minuten angespielt. Den besten Blick hat man unterhalb der großen Kaskaden, wo auch ich mir den Start der Wasserspiele angeschaut habe. Die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe gehören zum UNESCO Weltnaturerbe und faszinieren seit über 300 Jahren jährlich Tausende Besucher. Auch ich war begeistert von den Wasserbildern und der Aussicht vom Herkules. Auch wenn der Weg hinauf bis zur Kupferstatue in 106 Stufen bewältigt werden muss, so entschädigt der Ausblick, den man von der 33 Meter hohen Aussichtsplattform über den Bergpark, die Stadt Kassel und das Umland hat, jede Anstrengung. Anna-Lena Geiß