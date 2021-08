In der Auto-Werkstatt mit angepackt

Ich bin Schüler an der Karl Kübel Schule (KKS) in Bensheim und besuche momentan die Oberstufe. In diesem Zusammenhang habe ich ein Praktikum in einer Autowerkstatt in Bensheim absolviert und habe Kfz-Meistern nicht nur über die Schulter geschaut, sondern auch selbst mit angepackt.

Das Praktikum ist Teil der beruflichen Orientierung, die in den drei Jahren der Oberstufe als Leistungskurs belegt werden muss. Das Besondere: Der Abiturient kann sich danach an jeder Universität oder Hochschule bewerben, die belegte Fachrichtung ist dabei für das gewünschte Studienfach nicht ausschlaggebend. Der Vorteil liegt in der zusätzlichen praxisorientierten Qualifizierung, die viele Unternehmen schätzen. Unterstützt und gefördert wird die Praxisorientierung durch ein Praktikum, das die Schüler der Q2-Phase dieses Jahr vor den Sommerferien begonnen und kürzlich abgeschlossen haben.

Mein Praktikum habe ich im Autohaus Heinrich Stumpf absolviert. Der Betrieb hat sich auf Opel und Mazda spezialisiert und ist Service-Partner der Marke Chevrolet. Der Betrieb wird als Familienunternehmen bereits in vierter Generation geführt. 40 Mitarbeiter arbeiten in den unterschiedlichsten Abteilungen wie der Verwaltung, dem Verkaufsbereich sowie dem Service- und Werkstattbereich.

Neu für mich war, dass ein Werkstattbereich auch in weitere Bereiche untergliedert ist. Hier unterscheidet man zwischen Pkw-Einfahrtsbereiche, also der Direktannahme, sowie der Instandsetzung und der Reparatur. Mit der Direktannahme ist die Übergabe des Pkws eines Kunden an den Werkstattbetrieb gemeint.

Öl aufgefüllt und Luftdruck geprüft

Während der Praktikumsphase war ich dem Werkstattbereich zugeteilt, das hieß, dass ich entsprechende Sicherheitsschuhe und eine lange Arbeitshose tragen musste. Meine Tätigkeit bestand darin, dass ich gezeigt bekommen habe, wie eine Mittelkonsole aus- und wieder eingebaut wird, dies ist Voraussetzung, um an die Elektrik einer defekten Feststellbremse zu gelangen, da diese nicht mehr funktionsfähig war. Selbstständig durfte ich unter anderem das Frostschutzmittel der Wischwaschanlage auffüllen und den Autoinnenraum aussaugen. Anders war es beim Altöl, dies erledigte der Vorgesetzte, ich konnte dann das entsprechende Motoröl auffüllen. Weitere Tätigkeiten, die ich als Praktikant eigenständig machen konnte, waren die Prüfung des Luftdrucks nach dem Reifenwechsel oder nach einer Inspektion. Ein besonderes Highlight für mich war mitzuerleben, wie eine Lambdasonde, auch Regelsonde genannt, ausgewechselt wird. Diese findet man im Auspuff eines Benziners und sie „ermittelt“ sozusagen den Gehalt des Sauerstoffs in den Abgasen. Diesen Wert benötigt der Katalysator für die Reinigungsleistung.

Die Tätigkeit in einem Autohaus ist aber weitaus vielfältiger als nur das Auswechseln eines Reifens und dem Überprüfen des Reifendrucks. Opel Stumpf bietet die Diagnose der Elektrik, Abgasuntersuchungen, Unfallinstandsetzungen, Mietfahrzeuge und umweltfreundliche Leihfahrräder an.

Unterschiede in der Ausbildung

Je nach Schulabschluss dauert eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker/in bis zu dreieinhalb Jahre. Untergliedert ist diese in einen praktischen und in einen theoretischen Teil. Die Theoriephasen finden in der Heinrich Metzendorf Schule in Bensheim statt, vermittelt werden die Themen Qualitätsmanagement, Technik, Sicherheit, Physik und Mathematik.

Rund 700 Euro im ersten Jahr

In der Werkstatt hingegen ist es wichtig, technisches Verständnis von der Hydraulik über die Pneumatik bis hin zu Elektrotechnik zu haben. Man lernt dabei, Fahrzeuge komplett auseinanderzubauen und wieder zusammenzufügen. Die monatliche Berufsausbildungsbeihilfe (kurz BAB genannt) ist während der Ausbildung gestaffelt und beginnt in der Regel bei rund 700 Euro, im Abschlussjahr bekommt der Azubi dann gut 900 Euro monatlich.

Nach erfolgreicher Ausbildung kann der Geselle direkt nach Abschluss eine Meisterschule besuchen. Sinnvoll ist es jedoch, erst einmal Berufserfahrung zu sammeln, um fachlich eine entsprechende Expertise vorweisen zu können. Mit dem Kraftfahrzeugmeistertitel kann der Meister eine entsprechende Anstellung in einem anerkannten Betrieb anstreben oder er kann sich selbstständig machen, sprich einen eigenen Kfz-Betrieb eröffnen.

Lernen in der Meisterschule

Während man für den Zeitraum der Ausbildung eine Vergütung erhält, muss der angehende Kfz-Meister erhebliche Kosten und Zeit für die Meisterschule, die entsprechende Literatur und die Prüfungsgebühren aufbringen. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf circa 8500 Euro.

Interessierte Kfz-Mechatroniker können für die Weiterbildung „Meister-Bafög“ beantragen. Viele Meisterschulen bieten ihre Kurse auch berufsbegleitend an, so müssen die angehenden Meister ihres Fachs während der Weiterbildung nicht ganz auf ihr monatliches Budget verzichten. Zu beachten ist aber, dass sich die berufsbegleitende Weiterbildungszeit dann auch mal verdoppeln kann, so werden schnell zwölf bis 16 Monate „Meisterzeit“ daraus.

Für zukünftige Ingenieure bieten Duale Hochschulen den Studiengang Fahrzeugtechnik an, wie bereits bei der Ausbildung, wird hierbei auch im Wechsel die Theorie und die Praxis vermittelt. Während der akademischen Ausbildung lernt man die Fächer Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik umfassend kennen. Unter Umständen kann man neben dem qualifizierten Bachelor-Abschluss dann auch noch einen anerkannten Berufsabschluss zum Kfz-Mechatroniker oder Fahrzeugbaumechaniker dazu erhalten.

Wo man freie Stellen findet

In jedem Fall ist es spannend, einen Eindruck von einer Kfz-Werkstatt und den vielseitigen Tätigkeiten über ein Schulpraktikum zu bekommen. Freie Ausbildungsstellen findet ihr online unter anderem auf www.ausbildung.de, zukünftige Studenten können auf der Homepage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg unter www.dhbw.de nach geeigneten Stellen suchen. Alexander Rhein