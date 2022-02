In Corona-Testzentren fallen über 50 Liter Rest- und Sondermüll täglich an

Neben Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen gilt es nicht zu vergessen, dass auch Testzentren Unmengen am Müll durch die Schnelltests produzieren. Abgesehen vom Papiermüll, der durch die Kartons, in denen die Tests geliefert werden, entstehen vor allem enorme Mengen an Rest- und Sondermüll durch die benutzten Testkassetten, Stäbchen und Hülsen mit der NACL-Lösung.

Nach Befragung einiger Testzentren im Kreis ließ sich erschließen, dass sich nach Tagen mit normaler Besucherzahl in den Einrichtungen über 50 Liter Rest- und Sondermüll ergeben. Als Besucherzahl wurden täglich rund 300 Kunden angegeben. Diese Zahlen schwanken sicherlich unter der Woche, werden allerdings an Wochenenden teils verdoppelt und an Ausnahmetagen verdreifacht. Daher ist es schwer, eine genaue Angabe über die Müllmengen zu machen.

Weniger Verpackungsmüll ist schwer umsetzbar

Benutzte Coronatest liegen im Abfalleimer. © Mautry

Betrachtet man die gelieferten Tests, welche Testzentren benutzten, so fällt auf, es handelt sich hierbei um die klassischen Tests, die es in der Form auch in Schulen gibt. Sie sind in 20er-Packen einzeln abgepackt, wobei die einzelnen Kassetten separat verpackt sind, um die Trockenheit zu garantieren. Auch die Teststäbchen sind steril verpackt, was sich nicht vermeiden lässt.

Müllsparen ist in dieser Branche schwer umsetzbar und müsste schon vom Produzenten aus starten. Die Angestellten in den Einrichtungen können maximal darauf achten, den Sondermüll vom normalen Verpackungs- und Papierabfall zu trennen. Marco Mautry