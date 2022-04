Immer mehr Jugendliche sind an Typ 1 Diabetes erkrankt

Diabetes, eine Erkrankung, die das Leben des Betroffenen grundlegend verändert. Auch auch immer mehr Jugendliche sind betroffen, wie Julia Chatzopoulos bestätigt. Die Kinderärztin aus Lorsch hat mit der BAnane-Jugendredaktion über die Krankheit selbst gesprochen und darüber, wie man das Risiko, daran zu erkranken, verringern kann.

Was ist Diabetes mellitus?

Julia Chatzopoulos: Der Diabetes mellitus ist eine Störung des Energiestoffwechsels durch einen absoluten oder relativen Mangel an Insulin. Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und vor allem die Verwertung von Glucose im Körper reguliert, indem es den „Blutzucker“ in die Zellen schleust. Aber auch die Verstoffwechselung von Fetten und Eiweißen wird durch Insulin beeinflusst. Wenn also Insulin fehlt, kommt es zu einer Beeinträchtigung der Stoffwechselprozesse.

Typischerweise resultiert hieraus ein sehr hoher Blutzuckerspiegel, eine sogenannte Hyperglykämie, was zu einer Vielzahl von Langzeitkomplikationen in verschiedenen Organen führen kann, und diese schädigt die Blutgefäße und führt zu Durchblutungsstörungen. Folgen hiervon können zum Beispiel Bluthochdruck, Schädigung der Netzhaut, der Niere und der Nervenbahnen sein. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kann erhöht sein. Darum ist eine frühe Erkennung und Behandlung eines Diabetes mellitus wichtig.

Wie tritt Diabetes bei Kindern und Jugendlichen auf?

Chatzopoulos: Wenn ein Diabetes mellitus im Kindes- oder Jugendalter auftritt, liegt meistens ein Diabetes mellitus „Typ 1“ vor. Andere Diabetesformen sind im Kindes- und Jugendalter eher selten, aber möglich. Da sich daraus auch verschiedene Therapieoptionen ergeben, ist eine korrekte Diagnosestellung zu Beginn der Erkrankung und die Behandlung durch ein erfahrenes, möglichst multiprofessionelles Team wichtig. Denn die Chronizität der Erkrankung hat nicht nur Auswirkungen auf den Körper, auch können dadurch psychische Belastungen auftreten. Und das nicht nur bei dem betroffenen Kind.

Die gesamte Familie muss sich auf die neue Situation einstellen und damit umgehen lernen, denn es geht um alltägliche Dinge, Essen am Familientisch und dem Aufenthalt im Kindergarten oder in der Schule. Des Weiteren muss eine Diabetes Schulung in den Alltag integriert werden. Auch geraten manchmal die gesunden Geschwisterkinder in den Hintergrund, was wiederum Konfliktpotenzial in sich trägt.

Was sind Ursachen für Diabetes mellitus Typ 1?

Chatzopoulos: Dem Diabetes mellitus Typ 1 liegt ein Autoimmunprozess zugrunde, bei dem die Insulin-produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Dieser wird über verschiedene Gene vermittelt. Man spricht hier von einer genetischen Prädisposition. Daher ist das Erkrankungsrisiko für ein Kind bei Erkrankung eines nahen Verwandten mit Typ 1 Diabetes erhöht.

Aber bei über 90 Prozent der Erkrankten sind keine Angehörigen mit Typ 1 Diabetes bekannt, es ist also keine klassische Erbkrankheit. Man konnte über die Jahre beobachten, dass die jährliche Neuerkrankungsrate für Typ 1 Diabetes steigt, aktuell liegt sie bei 3 bis 4 Prozent, es werden daher auch zusätzliche Faktoren wie Umwelteinflüsse vermutet.

Wie erkennt man Diabetes frühzeitig? Und wie lässt sich die Erkrankung verhindern?

Chatzopoulos: Eine Möglichkeit der Vorbeugung von Diabetes ist aktuell noch eingeschränkt und es müssen noch weitere Studien durchgeführt werden. Dennoch ist es wichtig, auf die Entwicklung des Kindes zu achten, wenn das Kind übermäßigen Durst hat, wie auch häufiges Wasserlassen und sich das Gewicht immer weiter reduziert, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden, da dies Symptome für Diabetes sein können. Falls es zu einer weiteren regelrechten „Stoffwechselentgleisung“ kommt, ist der Allgemeinzustand des Kindes dann deutlich beeinträchtigt, es kommt zu Übelkeit, Erbrechen, auffälliger Atmung, Bauchschmerzen und Müdigkeit bis zu Bewusstseinsstörungen. Das Kind muss dann sofort notfallmäßig behandelt werden.

Was aber jeder tun kann, ist es, auf einige Dinge zu achten, um das Risiko für das Auftreten eines Diabetes mellitus Typ 2 zu verringern. Denn anders als beim Typ 1 lässt sich hier sehr wohl das Risiko beeinflussen: gesunde, abwechslungsreiche Ernährung mit Wasser statt Limonaden, Eistee oder Energydrinks; viel frisches Gemüse statt Fertigprodukten; regelmäßiger Sport – kurz, ein gesunder Lebensstil. Und den gewöhnt man sich am besten schon im Kindesalter an – zum Anfangen ist es aber nie zu spät. Antonia Ehnes