Im Studium eigenständig lernen

Nachdem man in eine neue Stadt umgezogen ist und sein WG-Zimmer bezogen hat, muss man schauen, dass man sich bestmöglich in der neuen Stadt zurechtfindet und einlebt. Dadurch, dass der Alltag an der Universität nun wieder in Präsenz stattfinden kann, ist es recht leicht, neue Kontakte zu knüpfen. So lernt man sich gerade unter den Erstsemestern recht schnell kennen und ist nicht mehr alleine.

Uni unterscheidet sich von der Schule

Der wohl größte Unterschied zwischen Schule und Uni: die Selbstständigkeit. Niemand achtet darauf, ob man zu seinen Vorlesungen erscheint oder nicht. Man muss Vorlesungen vor- und nachbereiten, um gegebenenfalls nicht verstandene Dinge zu klären und auch gibt es Vorlesungen, deren PowerPoint-Folien nur hochgeladen werden. Diese Inhalte muss man sich dann selbst beibringen. Zum Abschluss gibt es dann die Prüfungen, welche es zu bestehen gilt. Alles in eigener Verantwortung.

Orientierung in einer fremden Stadt

Durch Google-Maps ist das Zurechtfinden in der neuen Stadt zum Glück nicht mehr ganz so schwer. Aber die Stadt zu verlassen, die man mittlerweile wie seine Westentasche kannte und nun in einer Stadt zu leben, in der man noch nie war, ist eine große Umstellung. Anfangs musste ich jeden Weg per Google-Maps heraussuchen, um mich nicht zu verlaufen. Mittlerweile reicht die Orientierung für die wichtigsten Orte wie Supermarkt, Fitnessstudio, Universität und Innenstadt aus, so dass ich mich zumindest etwas freier bewegen kann. Marco Mautry

