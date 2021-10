Im neuen Schulalltag angekommen

Vor einigen Wochen hat die BAnane bei einigen Abgängern der Jahrgangsstufe vier nachgefragt, was sie sich von ihrer weiterführenden Schule wünschen und erhoffen. Ob diese Wünsche in Erfüllung gegangen sind, beantworten sie und andere Schüler in einer neuen Umfrage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Benjamin (10): Ich bin auf der Schillerschule in der 5b, und mir gefällt es dort sehr gut. Es ist eigentlich alles so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Die ersten Wochen waren gut, und meine Lieblingsfächer sind Sport, Mathe und Geschichte, weil ich das gut kann und gerne mache. Ich habe auch schon Freunde gefunden.

Anton (9): Ich besuche die 5Ga auf der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Ich finde meine neue Klasse toll und die Schule ist ebenfalls super. Ich hatte nicht erwartet, dass so viele Kinder dort zur Schule gehen. Ich habe mich direkt gut zurechtgefunden und mag zudem meine neuen Lehrer.

Semin (10): Mir ist die GSS etwas zu groß, weil ich nicht immer weiß, wo meine Räume sind. Mein neues Lieblingsfach ist Erdkunde. Meine Lehrer sind etwas strenger als auf meiner alten Schule. Ansonsten finde ich es aber ganz cool.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sanin (10): Mir haben die ersten Wochen in der 5Rc der Geschwister-Scholl-Schule eigentlich gut gefallen. Ich finde mich an der neuen Schule gut zurecht und komme mit meinen Lehrern gut klar. Die Größe der Schule finde ich sehr cool.

Fynn (10): Ich besuche die 5Va an der MPS in Gadernheim. Hier gefällt es mir sehr gut, da dies auch meine Grundschule war und alles daher auch so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die neuen Lehrer, die ich habe, sind sehr gut, aber auch etwas streng. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport.

Arel (10): Ich besuche die GSS in Bensheim. Aufgrund der neuen Schulzeiten und der Doppelstunden der Fächer geht der Tag gefühlt viel schneller rum. Es gibt neue Fächer wie Biologie und Erdkunde. Die neuen Klassenkameraden sind supernett, und wir haben nette Lehrer. Schwimmunterricht, eine eigene Bibliothek voller Bücher, eine riesengroße Sporthalle und das Beste: Es gibt echte Hühner an der Schule. Die Schule macht Spaß! Marco Mautry