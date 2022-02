Im Meer droht der Kollaps

Neue Studien zeigen, dass sich der Plastikmüll, trotz der bereits beschlossenen Verbote von bestimmten Produkten, bis 2052 verdoppeln wird. Das alles bleibt nicht ohne Folgen, besonders in den Meeren, den hier ist der Anteil des Mikroplastiks exponentiell angestiegen – es könnte 2050 mehr Müll als Fische im Meer enthalten sein. Weiterhin können auch neben den Meerestieren, die am Plastik sterben, Vögeln ihre Nester beginnen aus Plastik zu bauen und so auch daran sterben.

In Deutschland produziert jeder einzelne vier Kilogramm an Mikroplastik in einem Jahr – auf die ganze Bevölkerung bezogen, sind das 330 000 Tonnen Plastikabfall im Jahr. Was das mit Corona zu tun hat und wie sich der Müllanteil in den vergangenen Jahren an der Bergstraße entwickelt hat, ist heute Thema bei der BAnane. Antonia Ehnes

