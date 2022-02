Im Internet so wenige Daten von sich preisgeben wie möglich

Viele Kinder und Jugendliche kennen keine Welt mehr ohne Internet oder Handy. Durchschnittlich verbringen Jugendliche täglich 2,4 Stunden im Netz. Doch beim Entdecken der Webseiten stoßen die jungen Mediennutzer auch auf viele Risikofaktoren. Deshalb ist es wichtig, auch schon in jungen Jahren einen sicheren Umgang mit dem Internet zu erlernen. Dazu sollten im Vorfeld einige Vorkehrungen getroffen werden.

Zuerst ist es ratsam, ein gesondertes Kinderkonto über das Betriebssystems des PCs einrichten zu lassen. Dieses Programm sollte auch den Schutz vor Internetbrowsern beinhalten. Hier wird besonders das Jugendschutzprogramm „jusProg“ empfohlen. Diese Filtersoftware aktualisiert Webseiten und blockiert nebenbei fragwürdige Internetseiten. Zudem ist es wichtig, den Zugang mit einem sicheren Passwort zu verwalten. Passwörter sollten in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.

Außerdem sollten Kinder frühzeitig für den Umgang mit persönlichen Daten, die sie im Netz von sich freigeben, zum Beispiel Name, Adresse und Alter, sensibilisiert werden. Denn generell gilt die Regel, so wenig Daten wie möglich im Netz von sich anzugeben. Um dies auch gut umsetzen zu können, kann die Option Cookie vorübergehend ausgestaltet werden. Zudem sind feste Surfzeiten wichtig, damit andere Interessen nicht in den Hintergrund rutschen. Kreative und lehrreiche Ideen, um sich im Internet informativ und sinnvoll zu beschäftigen, bieten zum Beispiel die Netzseiten Blinde Kuh, Helles Köpfchen oder frag FiNN.de. Wenn man einige dieser Sicherheitsvorkehrungen trifft, steht einem sicheren und bewusstem Umgang im Internet nichts im Wege. Anna-Lena Geiß

