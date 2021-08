Im Bayerischen Wald unter Jugendlichen

Um möglichst sicher und unkompliziert Urlaub zu machen, haben eine Freundin und ich uns dieses Jahr dazu entschieden, eine Jugendreise zu buchen. Dabei haben wir uns für eine Reise in den Bayerischen Wald entschieden.

Schon am Anfang hat sich ein großer Vorteil einer solchen Jugendreise gezeigt. Denn wir mussten uns um nichts kümmern. Die An- und Abreise geschah gemeinsam mit den anderen Urlaubern in mehreren Reisebussen, so dass man schon gleich die Chance hatte, sich gegenseitig kennenzulernen und Bekanntschaften zu machen. Auch vor Ort in unserer Jugendherberge mussten wir uns um fast nichts kümmern. Denn für unsere volle Verpflegung war gesorgt, genauso wie für unsere tägliche Beschäftigung. Jeden Tag wurden viele verschiedene freiwillige Workshops und Aktivitäten, zum Beispiel Yoga, Volleyball oder Wikinger-Schach angeboten. Aber man konnte seinen Tag nach Belieben auch ganz selbstständig planen und eigene Ausflüge und Aktivitäten unternehmen. Zuvor, aber auch noch vor Ort, konnte man außerdem beliebige Ausflüge und Aktivitäten zu seiner Reise dazu buchen. Zum Beispiel einen Ausflug nach Salzburg, eine Kanufahrt oder Bogenschießen.

Die schöne Natur des Bayerischen Waldes konnten die beiden genauso genießen wie einen Ausflug nach Salzburg. © Sturm/Thomas

Insgesamt finde ich das Konzept einer Jugendreise wirklich gut, da Jugendliche so ohne großen Aufwand einen tollen Urlaub mit Gleichaltrigen verbringen können.

Ausflüge nach Prag und Salzburg

Der Anbieter Ruf Jugendreisen hat für ein ordentliches Programm gesorgt. Bereits bei der Buchung konnte man sich viele Ausflüge dazu buchen. Wir entscheiden uns wie zwei Städtetrips. Der eine ging nach Prag, der zweite ins schöne Salzburg. Es war für jedermann etwas dabei.

Der erste Ausflug nach Prag war sehr schön. Prag ist als goldene Stadt oder als Stadt der Türme bekannt, und dies hat man auch gesehen. Viele Gebäude waren vergoldet und verschnörkelt, dies war sehr schön. Das Schloss war besonders schön. Aber auch die Altstadt hatte viel zu bieten.

Salzburg war die wesentlich kleinere, aber vielleicht sogar noch schönere Stadt. Auch dort haben wir die Sehenswürdigkeiten wie den Dom oder den Mozartplatz angeschaut. Dieser große Platz mit dem großen Brunnen war wunderschön. Wir sind dann noch zum Schloss Mirabell mit dem großen Garten gegangen, der sehr sehenswert ist. Dies ist ein großer und königlicher Garten, durch den man flanieren und dort entspannen kann.

Das Team hat mit seinem Programm immer für Spaß gesorgt und man hatte immer etwas zu tun. Beate Strum/Svenja Thomas