„Ich möchte hinter jedem meiner Designs stehen“

Valentin Wilczek hat ein wohl eher ungewöhnliches Hobby, mit dem er sich nebenbei sein Taschengeld aufbessert. Denn er ist Gründer, Designer und Leiter seiner eigenen Modemarke Valcal. Somit erfüllte er sich selbst einen Traum, da er sich laut eigener Aussage schon immer sehr für Textildesign interessiert hat, und mittlerweile sogar das Kaufhaus Ganz schon seine T-Shirts anbietet. In einem Interview verrät der junge Bensheimer der BAnane, wie ihm die Idee gekommen ist, eine Firma zu gründen und wie er das ganze erlebt hat.

Wie ist Dir die Idee gekommen, eine eigene Modekollektion auf den Markt zu bringen?

Valcal: fairtrade und ökologisch nachhaltig produzierte Mode. © Valcal

Valentin: Ich hatte immer schon ein gewisses Interesse an Textildesign. Auch bin ich in meiner Freizeit gerne kreativ und lebe diese Kreativität natürlich dann auch gerne in Bereichen des Textildesigns aus. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte ich dann natürlich auch genügend Zeit dafür, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und manche daraus entstandenen Ideen auch in die Realität umzusetzen. Schon nach kurzer Zeit merkte ich, dass mir das ganze viel Spaß machte, und ich gründete meine eigene Firma „Valcal“.

Wie kommen Dir die Ideen für die Designs?

Valentin: Bei manchen Designs geht das schneller, als man es sich vorstellen kann. Da habe ich einfach eine Idee und die setze ich dann um. Fallen mir mal keine Designs ein, brainstorme ich etwas, um herauszufinden, was gut aussehen könnte. Aber eigentlich steckt hinter jedem meiner Designs eine Idee.

Wie verlief die Planungs- und Produktionsphase?

Valentin: Ich würde das als eher unspektakulär betiteln. Da ich kein Team und keinen Partner habe, muss ich mich nur auf mich selbst verlassen und kann mir meine Arbeit auch so legen, wie es am besten passt. Ich sitze dann also zu Hause und plane. Dabei achte ich aber vor allem darauf, dass ich hinter jedem meiner Designs stehen kann, und ich möchte das auch so weiterführen. Auch wollte ich sichergehen, dass alles fairtrade ist und ökologisch nachhaltig produziert wird.

Wie fühlt es sich an, eine eigene Modemarke zu besitzen?

Valentin: Vor einem Jahr wäre das für mich bestimmt noch nicht vorstellbar gewesen. Schon eine eigene Firma zu besitzen, ist ein großer Schritt für mich, und dass meine Klamotten dann sogar noch im Kaufhaus Ganz verkauft werden, macht mich glücklich und stolz. Das alles ist für mich der Anfang eines Traumes, der in Erfüllung geht. Aber natürlich kostet das Ganze auch viel Blut, Schweiß und Tränen, wie bei jeder Person, die versucht, sich selbstständig zu machen. Text und Interview: Marco Mautry