Hilflosigkeit gemeinsam besiegen!

Kennt Ihr das Gefühl, wenn Ihr nicht so wirklich wisst, wer ihr seid? Wenn sich alles so anfühlt, als würdet Ihr Euer Leben über Euch schwebend beobachten, aber nicht wirklich eingreifen können? So fühle ich mich zurzeit, wenn ich auf all das Geschehen blicke, das mich umgibt. Seien es die Krisen dieser Welt, die kleinen Unzulänglichkeiten oder auch schwerwiegende, unverzeihliche Fehler. All das kann einen manchmal ziemlich erdrücken und das Gefühl erzeugen, dass es aus all dem keinen Ausweg gibt. Vor lauter Verzweiflung dreht sich dann das Gedankenkarussell, und Hilflosigkeit macht sich breit. Die schlechte Nachricht: Manche Probleme sind zu groß, sie sind so erdrückend, dass sie alleine nicht gelöst werden können. Was hilft dann aus dieser Hilflosigkeit? Die gute Nachricht: Freundschaft! Wahre, ehrliche Freundschaft. Manche nennen sie auch Liebe. Denn gemeinsam ist jedes noch so große Problem schon nur noch halb so groß. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden jeder Art lassen sich dann Möglichkeiten erarbeiten, wie es weitergehen kann. Gute Freunde finden immer einen Weg. Mit dieser klugen Weisheit wünsche ich Euch allen viel Glück beim Lösen Eurer Probleme! Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1