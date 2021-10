Herbstliche Ideen rund um den Kürbis

Mittlerweile ist der Herbst bei uns in vollem Gange und präsentiert sich in all seinen bunten Farben. So begann auch die Kürbissaison. Weltweit gibt es über 800 unterschiedliche Sorten. Die Formen, Farben und Größen können hierbei stark variieren. In der heutigen BAnane findet Ihr sowohl leckere Rezepte sowie auch Deko-Tipps rund um den Kürbis, die jeden Herbsttag gemütlicher machen.

Ursprünglich stammt der Kürbis aus Mittel- und Südamerika, und die ersten Samen wurden Ende des 15. Jahrhunderts nach Europa importiert. Genau genommen gehört der Kürbis zum „Fruchtgemüse“, da er eine Mischform aus Obst und Gemüse ist.

Aus Kürbissen, die man derzeit überall bekommt, kann man so einiges machen. © Geiß

Unterteilt wird hierbei nochmals in Zier- und Speisekürbisse. Die Ziersorten sehen zwar schön aus, jedoch sind sie durch ihre Bitterstoffe nicht zum Verzehr geeignet. Anders ist es bei den Speisekürbissen, hier ist besonders die Sorte Hokkaido beliebt, da man die Schale mitessen kann und er sich einfach zubereiten lässt.

Cremiges Kürbis-Risotto

Zutaten für 4 Personen:

150 g Kürbisfleisch

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

2 EL Butter

350 g Risottoreis

1 Liter heiße Gemüsebrühe

1 Bund Frühlingszwiebeln

3 EL Crème fraîche

50 g geriebener Parmesan

Zubereitung:

Zuerst das Kürbisfleisch in Streifen schneiden. Den Knoblauch und die Schalotte abziehen und klein hacken. Danach das Öl erhitzen, die Butter darin zerlassen und Kürbisstreifen darin andünsten. Anschließend den Reis einstreuen, ebenfalls kurz dünsten. Nach und nach die Gemüsebrühe angießen und schließlich den Reis 20 Minuten quellen lassen. Zum Schluss Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Fünf Minuten vor Ende der Garzeit dazugeben. Dabei Crème fraîche und Parmesan unterheben und abschließend mit Pfeffer würzen.

Süße Kürbisbrötchen

Zutaten für 16 Brötchen:

500 g Kürbis, z.B. Hokkaido

1 Würfel frische Hefe (42g)

750 g Mehl

125 g weiche Butter

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:

Zu Beginn den Kürbis schälen (bei Hokkaido nicht zwingend nötig), Kerne entfernen und das Fruchtfleisch grob würfeln. Im Anschluss die Kürbiswürfel 20 Minuten im kochenden Wasser weich garen. Dann das Fruchtfleisch abtropfen lassen und fein pürieren. Jetzt lauwarm abkühlen lassen. Als Nächstes die Hefe zerbröckeln und mit den übrigen Zutaten zur Kürbismasse geben. Anschließend alles durchkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Nun den Teig an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. Danach den Teig mit bemehlten Händen durchkneten, in zwölf Stücke teilen und zu Brötchen formen. Jetzt die Brötchen auf zwei mit Backpapier belegte Bleche legen und den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Zum Schluss die Brötchen 25 Minuten im heißen Ofen backen.

Kürbislaternen basteln

Man braucht:

1 großen Hokkaidokürbis

scharfes Messer

Esslöffel

Akkubohrer mit verschiedenen Aufsätzen

Teelichter

So wird es gemacht:

Zuerst den Deckel vom Hokkaido im oberen Drittel abschneiden und den Kürbis mit einem Esslöffel aushöhlen. Danach mit einem Akkubohrer ein beliebiges Muster in den Kürbis bohren. Dabei sollten Aufsätze in verschieden Stärken benutzt werden. Zum Schluss ein Teelicht mittig in den Kürbis platzieren, und fertig ist die Kürbislaterne.

Dekokürbisse selbst gestalten

Man braucht:

Kürbisse

Permanentspray

Klebebuchstaben oder Glanzlackmarker

Klebeband

So wird es gemacht:

Für die besprühten Deko-Kürbisse klebt Ihr zuerst den Kürbisstängel ab, damit dieser später einen schönen Kontrast bildet. Anschließend bereitet Ihr das Permanentspray fürs Sprühen vor. Ist der Kürbis fertig besprüht, muss er je nach Produkt 30 Minuten bis zu ein paar Stunden trocknen. Zum Schluss könnt Ihr nach Belieben den Kürbis mit Buchstabenstickern verzieren oder nehmt einen Glanzlackmarker und malt Euer individuelles Motiv auf den zuvor besprühten Kürbis. Viel Spaß beim Ausprobieren! Anna-Lena Geiß