Zum Wahlprogramm: Das Bündnis 90/Die Grünen wollen mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm das Land auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Das Ziel sei es, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. Sie wollen sichere Arbeitsplätze schaffen und den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Das Mobilitätangebot soll attraktiver und bezahlbarer werden. Das Artensterben soll gestoppt und den Lebewesen Schutz geboten werden. Mit neuen und klimaneutralen Technologien will die Partei in die Zukunft investieren. Bildung und Forschung sollen ermöglicht werden. Dafür hat jedes Kind ein Recht auf Bildunggsgerechtigkeit und einen Platz in Schule oder Kita. Eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium wie sowie Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist das Ziel. Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen und Bekämpfung von Rechtsextremismus soll garantiert sein. Svenja Thomas

