Gorbatschow: im Westen verehrt, daheim kritisiert

Im Westen verehrt, im eigenen Land als „Totengräber“ bezeichnet – bis heute gilt er als Wegbereiter der deutschen Einheit – mit 91 Jahren ist Michail Sergejewitsch Gorbatschow am 30. August diesen Jahres in Moskau gestorben. Aber wer war er eigentlich?

Als Sohn von Landwirten wurde der ehemalige sowjetische Staatschef am 2. März 1931 in Stavropol geboren. Trotz der ärmlichen Verhältnisse, in denen Gorbatschow aufwuchs, schloss er sowohl seine schulische Ausbildung als auch sein darauf folgendes Jurastudium in Moskau mit Auszeichnung ab. Politisch aktiv war er bereits seit seinem 18. Lebensjahr in der kommunistischen Partei KPdSU, an deren Spitze er schließlich im März 1985 zum Generalsekretär gewählt wurde.

Reformen: Perestroika und Glasnost

Weil sich die damalige Sowjetunion, ein zentralistisch regierter Einparteienstaat mit mehr als 290 Millionen Einwohnern, zu diesem Zeitpunkt politisch, gesellschaftlich und besonders wirtschaftlich in einer schlechten Verfassung befand, etablierte Gorbatschow als neuer Parteichef eine Politik der Neustrukturierung, geleitet durch Perestroika (Umgestaltung) und Glasnost (Offenheit). In diesem Zuge veranlasste er die Abrüstung russischer Streitkräfte, die fortan ausschließlich der eigenen Landesverteidigung dienen sollten. Die jahrelangen Spannungen mit den USA konnten somit 1987 mit einem bahnbrechenden Abkommen über Atomwaffen, den INF-Vertrag, beendet werden. Auch in der von der Sowjetunion kontrollierten DDR wurden die Spannungen und Rufe nach Reformen in den 1980er-Jahren immer lauter. Anders als vorherige sowjetische Regierungen befahl Gorbatschow allerdings nicht, Proteste und Demonstrationen gewaltsam niederschlagen zu lassen und versuchte die Ostberliner Staatsführung sogar von der Notwendigkeit der geforderten Neuerungen zu überzeugen. Als die Mauer 1989 schließlich fiel, stimmte er einer deutschen Wiedervereinigung zu und gilt daher als einer der Väter der deutschen Einheit, wofür er 1990 sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Gespalten sind die Meinungen zu Michail Gorbatschow bis heute. Während die einen in ihm einen Friedensstifter und Einheitsbringer sehen, gilt er für einen Teil der russischen Bevölkerung noch heute als „Totengräber“ der Sowjetunion, die einst der größte sozialistische Staat war. Dieser zerfiel mit seinem Rücktritt am 25. Dezember 1991 endgültig in 15 unabhängige Staaten. Die Auflösung markierte zugleich das Ende des Kalten Krieges. Mia Eck