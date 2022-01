Gleiche Regeln für alle

Die Frustration und Enttäuschung Novak Djokovics und seiner Anhänger ist auf jeden Fall zu verstehen. Schließlich ist er mit einer der größten, wenn nicht sogar der größte Tennisspieler, den es zurzeit gibt. Nicht an einem der wichtigsten Tennisturniere im Jahr teilnehmen zu können, ist ein großer Rückschlag für den 34-Jährigen. Doch hat er leider schon bei seiner Anreise vermeintlich beabsichtigt einige Falschangaben gemacht, nur um in Australien einreisen zu dürfen. Auf dem Einreiseformular habe er falsche Angaben gemacht, so dass ihm die Einreise zunächst trotz dessen, dass er ungeimpft ist, erlaubt wurde. Auch an den Australian Open sollte er zu diesem Zeitpunkt durch eine Ausnahmegenehmigung vom Medizin-Chef des australischen Tennisverbands teilnehmen dürfen.

Durch allerdings diese Fehlangaben und unzureichende Dokumente für eine Ausnahmegenehmigung verweigerte man ihm letztendlich doch die Einreise nach Australien und brachte den Serben in einem Abschiebehotel unter. Nach einem Gerichtsprozess stand das Urteil fest, welches er akzeptierte und das Land verließ.

Meiner Meinung nach ist es nicht mehr als richtig, Djokovic die Einreise zu untersagen, da es feste Regeln gab und immer noch gibt, gerade in Hinsicht auf die steigenden Corona-Zahlen und die nun vorhandene Omikron-Mutation. Generell befürworte ich es nicht wirklich, dass man so ein großes Turnier auf diese Art und Weise austragen muss. Sicherlich bringt es den Beteiligten viel Geld et cetera, aber ich plädiere eher dafür, dass man es wie in der NBA im Jahr 2021 handhabt und eine Art „Bubble“ erstellt, in dieser die Sportler dann schon Wochen vor dem Turnier leben und durch regelmäßige Testungen die Sicherheit aller garantiert wird. Für diese „Bubble“ sollte allerdings auch eine 2G-Pflicht herrschen. Marco Mautry