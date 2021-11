Der Wahnsinn an der Gender-Debatte ist doch eigentlich, dass die Mehrheit der Deutschen sich weigert anzuerkennen, dass wir ständig gendern. So habe ich einen dringenden Termin bei „meiner Zahnärztin“. Nicht bei „meinem Zahnarzt“. Im englischsprachigen Raum würde ich zum „dentist“ gehen und niemand wüsste, welches Geschlecht die Person hat, die mir gleich eine Wurzelbehandlung verpasst. Aber im Deutschen spielt es nun mal eine Rolle, ob Ärztin oder Arzt (statt „doctor“). Wir wollten es nicht anders und haben eine Sprache weiterentwickelt, die sich um Geschlechter – sowohl grammatikalisch als auch biologisch – bemüht. Bis es zum generischen Maskulinum kommt. Das generische Maskulinum ist die große Ausnahme der genderberücksichtigenden und die Guillotine der gendergerechten Sprache. Denn wer mit einer Gruppe Freundinnen um die Häuser zieht, dann aber noch einen Kumpel mit dazu nimmt, der ist grammatikalisch mit „Freunden“, biologisch mit acht Freundinnen und einem Freund unterwegs. Wenn ich meinen Eltern allerdings erzähle, dass ich mit „Freunden“ aus war, dann bekommen sie erst einmal große Augen, stellen sie sich ihr Töchterchen in einer Horde halbstarker Männer vor. Seien wir ehrlich: Diejenigen, die sich über den sogenannten Gender-Wahnsinn aufregen, haben es doch selbst nicht so mit ihrem angeblich so geschätzten generischen Maskulinum. Während sie über ihre Kollegen auf der Vorstandsetage sprechen (und damit hauptsächlich Männer meinen), reden sie im gleichen Atemzug über deren Sekretärinnen (und meinen damit hauptsächlich Frauen). Sie bringen ihren Ältesten in die Realschule, wo seine „Lehrer“ sich um ihn bemühen, die Tochter in die Grundschule, wo „Lehrerinnen“ ihr etwas beibringen, und den Kleinen in die Kita, wo „Erzieherinnen“ die Kinder betreuen. Hier endet offiziell das generische Maskulinum, und der Sexismus beginnt. Das nenne ich Gender-Wahnsinn. Bis neulich, Eure BAte

