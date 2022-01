Gemeinsam die Klima-Ziele voranbringen

Die Energiewende sei unumkehrbar, so ein WWF Reporter. Denn bei einem ist man sich einig, die Klimakrise ist und bleibt die größte langfristige Bedrohung, gegen die vorgegangen werden muss. Dazu gehören extreme Wetterlagen, Versagen im Kampf gegen den Klimawandel und menschengemachte Umweltschäden. Auch Covid-19 trägt mit seinen sozialen und politischen Spannungen dazu bei, dass die globale Kooperation nachgelassen habe. Wenn jedoch die Klimaziele erreicht werden wollen, muss zusammengearbeitet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Ziel sei der Ausstieg aus fossilen Energien. Die Energiewende soll dafür sorgen, dass diese abgeschaltet werden und die Energieversorgung soll komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Zum einen beschließt Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Und bis Ende 2022 ist auch der Ausstieg aus der Kernkraft vorgesehen. Dies wurde nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 beschlossen.

Dennoch wird das Beenden der Atomkraft von Ländern wie beispielsweise Frankreich als falsch angesehen. Die EU-Kommission ist nämlich dafür, Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen, denn diese stoßen kein CO2 aus. Deshalb will die Kommission Investitionen in neuste Techniken planen und eine Taxonomie soll dazu beitragen, auch private Investitionen zu mobilisieren. Die Bundesregierung sieht dies als falsch an, denn Atomkraft ist nicht nur gefährlich, sondern produziert auch Müll. Bis der Entwurf jedoch genehmigt oder abgelehnt wird, wird noch Zeit vergehen.

Dennoch, wenn der Ausstieg aus den fossilen Energien vonstattengeht, limitiert sich die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius. Wind- und Sonnenenergien sind dabei wichtige Energiegewinner, die dazu beitragen können, da diese auch kostengünstig sind. Denn bei Kohle oder Gas wird in vielen Regionen bereits ein CO2- Preis fällig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Somit ist man sich sicher, dass erneuerbare Energien für den Klimawandel nützlich sind und dazu beitragen, dass dieser verbessert werden kann. Svenja Thomas