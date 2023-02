Gehören Tiere in die Manege?

Bergstraße. Fast jeder war als Kind einmal in einem Zirkus und kam mit strahlenden Lächeln aus dem Zirkuszelt heraus. Man wurde von Clowns, Akrobaten, Magiern und Tieren verzaubert.

Oft hat man zum Beispiel Löwen, Pferden, Tigern oder Elefanten zuschauen können. Und natürlich weckt es Begeisterung.

Auch an der Bergstraße kann man mehrmals im Jahr in einen Zirkus gehen, der im Kreis halt macht. Dennoch bringt ein Zirkus mit Tieren auch Probleme mit sich. Deswegen stellt sich die Jugendredaktion im heutigen „BAnane streitet“ die Frage, was für und gegen Tiere in der Manege spricht. Antonia Ehnes

In Kontakt mit Wildtieren kommen

Prinzipiell gilt es zu beachten, dass ein Zirkus ein Unternehmen ist, welches wirtschaftlich denken und handeln muss. Ziel ist es, regelmäßig zahlreiche Menschen in das bunte Zelt zu locken. Viele Menschen lassen sich allerdings nicht mehr allein von Zaubertricks oder Clowns begeistern, weshalb Tiere in vielen Fällen eine Hauptattraktion sind. Je exotischer und wilder sie sind, desto besser.

Gerade Eltern und Großeltern gehen oftmals mit ihren Kindern und Enkeln in den Zirkus. Viele Jungen und Mädchen sind begeistert von den Tieren, welche sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Auch in Zoos kommt man den Tieren oft nicht so nah wie in einer Manege. Manchmal dürfen sie sie sogar streicheln. Außerdem erleben in der Manege auch die der Kraft dieser Tiere hautnah. Marco Mautry

Stress auf der Reise

Tiere im Zirkus haben oft kein leichtes Leben. Zwar bekommen sie regelmäßig Futter, haben ein Gehege und oft wird in Filmen ein perfektes Zusammenleben von Mensch und Tier im Zirkus präsentiert. In Wahrheit sieht das aber oft anders aus, wie beispielsweise der Deutsche Tierschutzbund berichtet. Futter ist beispielsweise teuer.

So ist es oft der Fall, dass die Tiere kein artgerechtes Futter bekommen. Gleichzeitig leben die Tiere in einem Käfig, und dieser Käfig kann aufgrund der Reisetauglichkeit nicht sehr groß sein. Genauso sind die Kunststücke, wie zum Beispiel durch einen Feuerreifen zu springen, gefährlich und können zu Verletzungen führen.

Außerdem bedeutet der ständige Standortwechsel wie auch die Shows und die vielen Menschen, Stress für ein Tier. In der spielfreien Zeit ist außerdem oft kein festes Winterquartier vorhanden. Nur etwa jedes zehnte Unternehmen kann ein Winterquartier sein Eigen nennen. Antonia Ehnes