Gehen Jugendliche an Ostern in die Kirche?

Bergstraße. Am 9. April ist es so weit, das Osterfest und die damit verbundene Auferstehung Jesu wird gefeiert. Bei vielen Familien ist es eine Tradition, in die Kirche zu gehen. Einige Gottesdienste starten schon um 5 Uhr morgens und beinhalten anschließend ein Osterfeuer. Eigentlich eine schöne Feier. Dennoch hat sich die BAnane-Jugendredaktion die Frage gestellt, ob auch Jugendliche an den Gottesdiensten teilnehmen oder mögliche negative Aspekte der Institution Kirche sie davon abhalten, in den Gottesdienst zu gehen.

Clara (17): Ich muss an diesem Tag dem Küsterdienst nachgehen und bin deswegen in der Kirche. Ich selber würde den Gottesdienst jedoch auch besuchen, wenn ich nicht arbeiten würde. Denn das Osterfest ist eins der wichtigsten Feste in der Christlichen Kirche, sogar noch wichtiger als Weihnachten. Die Nachricht von Ostern ist hoffnungsvoll und die Gottesdienste sind wirklich schön, besonders dann, wenn die Kirche vom Sonnenlicht durchflutet wird.

Lydia (16): Dieses Jahr gehe ich nicht zur Ostermesse. Das liegt daran, dass ich auf einem Konzert bin. Aber eigentlich ist es in meiner Familie Tradition, an Ostern in einen Gottesdienst zu gehen und ich persönlich mag die Atmosphäre in diesen Messen sehr gerne. Antonia Ehnes

Mia (19): Ja, wir feiern Ostern. Meist verbringen wir den Feiertag mit der Familie. Dabei finde ich vor allem das Zusammenkommen sehr schön, wenn man alle wiedersieht, nachdem das letzte Mal an Weihnachten war. Dieses Jahr gehen wir an Ostern nicht in die Kirche, jedoch habe ich in den vergangenen Jahren häufiger mit meiner Oma den Gottesdienst besucht. Dennoch gehen wir nicht regelmäßig in die Kirche, feiern Ostern aber in einer großen Runde mit der Familie zusammen. Svenja Thomas

Viktoria (19): Ich gehe an Ostern nicht in die Kirche. Das war in meiner Familie noch nie ein Thema oder eine Tradition.

Johanna (18): Ich gehe in der Osternacht in die Kirche. Grund dafür ist, dass ich im Jugendchor bin und dieser in der Nacht dort einen Auftritt hat.

Florian (20): Ich bin in jüngeren Jahren sehr regelmäßig in die Kirche gegangen und daher war es für mich auch keine Frage, an Feiertagen wie Ostern auch in die Kirche zu gehen. Mittlerweile hat sich das geändert, da für mich der Glaube nicht zwingend etwas mit Kirche zu tun hat. Meiner Meinung nach ist die katholische Kirche nicht mehr zeitgemäß und es sind dort zu viele Dinge passiert, die nichts mit Glauben zu tun haben! Dementsprechend gehe ich aus eigenem Antrieb nicht in die Kirche, aber aus Traditionsgründen an Weihnachten schon.

Yannick (21): Ich gehe generell nur in die Kirche, wenn ich da einen Auftritt habe, weil Gottesdienste für mich nicht wirklich interessant sind und mir persönlich keinen Mehrwert geben.

Ramon (20): An Ostern gehe ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht in die Kirche, da ich kaum einen Bezug zu dieser habe. In den letzten Jahren bin ich gelegentlich aufgrund des Pfarrers gegangen, doch seitdem er weg ist, gibt es für mich keinen Grund mehr. Marco Mautry