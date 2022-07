Gedichte und Geschichten schreiben mit Katrin Pitz

Kürzlich bekam meine Schule Besuch von einer bekannten deutschen Lyrikerin. Katrin Pitz, die mehrmalige Preisträgerin des Treffens Junger Autoren der Berliner Festspiele und des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen, veranstaltete am Goethe-Gymnasium für die Oberstufenschüler der Q2 eine Lesung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst las sie einige Gedichte aus ihrer neu erschienenen Gedichtsammlung „Auch solche Tage waren immer schon da“ vor. Die Gedichte behandeln auf eine besondere Art und Weise Themen wie Kindheitswunder und Kindheitswunden sowie Struktur und Zerfall in Sprache und Natur. Angeleitet durch eine Leistungskurs-Lehrerin, beantwortete Katrin Pitz daraufhin einige Fragen. Sie erzählte, wie es ist, gleichzeitig als Ingenieurin mit einem Maschinenbauabschluss und als Lyrikerin zu arbeiten. Auch darüber, wie lange sie an einem Gedicht arbeitet und wie sie dazu gekommen ist, überhaupt Gedichte zu schreiben, erzählte sie sehr viel. Zu schreiben angefangen hat sie in ihrer Jugend, als sie zufälligerweise von einem Wettbewerb mitbekommen hat, bei dem Jugendliche selbst geschriebene Kurzgeschichten einreichen konnten. Niemals hätte sie damit gerechnet, von der Jury ausgewählt zu werden, aber schon ein paar Wochen später ist genau dies geschehen. Von da an verfasste sie immer mehr Kurzgeschichten, bis sie dann auch eher durch Zufall ein Gedicht schrieb. Katrin Pitz erklärte, dass sie gar nicht mehr sicher sei, warum sie dieses erste Gedicht überhaupt verfasste, aber ihr gefiel das Gefühl, mit so wenigen Worten so viel Ausdruck und Inhalt zu vermitteln. Sie beschrieb Gedichte als „komprimierte Kurzgeschichte“.

Nach der Lesung wurde den Deutsch-Leistungskurs-Schülern die Möglichkeit gegeben, mit Katrin Pitz selbst Gedichte oder Kurzgeschichten zu verfassen, eine kreative Aufgabe mit professioneller Hilfe, wodurch man vieles lernen konnte. Carolin Dreizler