Gedanken zu Schnapszahlen

Das klingt nach Remis beim Fußball, nach Tandemfahren, nach Gruppenaufteilung und nach Doppeldate. Oder eben nach dem 2. Februar. Übermorgen ist es wieder so weit, dass sich dieser Tag jährt, aber in 2022 ist es eben doch etwas Besonderes: der 2.2.22. Bei so vielen Zweiern kann es einem schon einmal schwindelig werden. Und das nicht nur, weil die Zwei die kleinste und die einzige gerade Primzahl, also nur durch eins und sich selbst teilbar, ist, sondern weil es in diesem Jahr und dem nächsten Monat nur so vor Zweiern wimmelt. Der 2.2.22 klingt ja fast noch harmlos gegen den baldigen 22.2.22. Fünf gleiche Zahlen in einer Datumsreihe gab es das letzte Mal am 11.1.11. Im gleichen Jahr konnten die Freundinnen und Freunde des Rechnens sogar den 11.11.11 begrüßen. Trotzdem ist es ein seltenes Ereignis, wenn sich so viele Zahlen ähneln, erst recht in Zwanzig-Zweiundzwanzig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kalendarisches Palindrom

Ganz besonders wird der 22.2.22 aber noch aus einem anderen Grund. Schreiben wir das Datum aus, wird es nämlich der 22.02.2022 – und damit von vorne wie von hinten gleich gelesen. Zwar ist das letzte kalendarische Palindrom, also ein von beiden Seiten gleich gelesenes Kalenderdatum, erst ungefähr ein Jahr her, aber der 22.02.2022 macht doch optisch so viel mehr her als der 12.02.2021. Und auch die Tatsache, dass wir das nächste kalendarische Palindrom am 03.02.2030 erleben, steigert den Wert dieses Tages, den sich nicht nur Brautpaare zum einfachen Merken des Hochzeitstages auswählen, sondern auch werdende Eltern für ihre Sprösslinge, im besten Fall Zwillinge, erhoffen.

Es erwartet uns also viel Zweisamkeit im Februar – und hoffentlich wenig Zwietracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis neulich. Eure BAte