Geburtstag einmal im Kloster feiern

Das Lorsch ein Weltkulturerbe hat, ist den meisten Menschen in der Umgebung bekannt. Viele wissen auch, dass es ein Museum zu dem Kloster in direkter Nähe gibt, durch das man sich bewegen kann und viel über das Leben zur früheren Zeiten lernen kann. Doch viel weniger Menschen wissen von den zahlreichen Angeboten, die das Kloster neben den Museumsbesuchen für Erwachsene und Kinder noch anbietet. In einem Interview verrät Claudia Götz (kleines Bild) uns viel über die Geburtstagsangebote für Jung und Alt am Kloster Lorsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer sind Sie und was ist Ihre Tätigkeit am Kloster Lorsch?

Claudia Götz: Mein Name ist Claudia Götz und ich bin seit 1990 für das Kloster Lorsch tätig. Anfangs war ich noch Gästeführerin im Museum und seit Beginn des Jahres 2022 bin ich Leiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung. Meine Aufgabe ist es, Buchungen von Interessenten bezüglich unseres großen Angebots zu verwalten und die Interessenten zu beraten.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Infos zum „Arzneibuch“ in Lorsch Mehr erfahren

Welche Angebote gibt es denn für Geburtstage bei Ihnen?

Götz: Die meisten Angebote finden nicht im Kloster selbst statt, da dort einfach meistens der Platz nicht ausreicht. So begeben wir uns mit der Gruppe dann nach Lauresham. Unser Angebot umfasst mittlerweile 20 verschiedene Projekte, welche teilweise aber auch von den Jahreszeiten und den Temperaturen abwechselnd sind.

So bieten wir im Winter beispielsweise auch die Herstellung von Kerzen in Handarbeit an und im Sommer und über das ganze Jahr hinweg zeigen wir unseren Gästen, wie man beispielsweise Farbe selbst herstellt, Brot backt, wie man im Mittelalter geschrieben hat oder wie man mit Mosaiks ein Kunstwerk erstellt.

Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die Sie mit ihren Angeboten ansprechen?

Götz: Viele denken vermutlich, dass wir ausschließlich Geburtstage für Kinder veranstalten, doch das stimmt so nicht. Sicherlich haben wir viele Kinder zu Besuch und unser Personal ist auf den Umgang mit Kindern geschult, aber auch Erwachsene kommen zu uns und nehmen an Angeboten teil. Lorsch ist neben seinem Kloster auch für sein Arzneibuch bekannt. Und eben aus diesem Arzneibuch kann man in einem unserer Angebote selbst Dinge in Sachen Heilkunst lernen und auch das Herstellen einfacher Arznei kommt bei älteren Gästen sehr gut an.

Bei Buchungsanfragen besprechen wir mit den Interessenten immer, welche Angebote aktuell zur Auswahl stehen und für welche Altersgruppen diese geeignet sein könnten, so dass jeder seinen Spaß an den Aktionen hat.

Was sind Ihre zukünftigen Projekte?

Götz: Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich sagen, dass wir noch einige Projekte in der Zukunft vor uns haben. Dabei werden vor allem aktuelle Themen im Vordergrund stehen, die wir dann mit dem Leben Früher in Verbindung setzen werden. Themen wie Nachhaltigkeit, die Nutzung von Nutztieren oder „Wie kommt es vom Schaf zum Stoff?“ sind Dinge, die man in der Zukunft bei uns finden wird.

Auch planen wir aktuell als neues Projekt eine Kloster-Rallye, die für unsere jungen Gäste interessant werden dürfte. Hierbei werden auf dem Klostergelände verschiedene Hinweise versteckt, die die Kinder bei einer Führung entdecken können. Wichtig ist für uns, dass die Kinder auch etwas mitnehmen. Wir verstehen uns selbst als Bildungseinrichtung.

Bei unseren Veranstaltungen soll jeder Spaß und einen Mehrwert haben. So arbeiten wir auch je nach Altersgruppe anders in den Führungen. Kinder bekommen beispielsweise aus der Führungstasche etwas in die Hand, so dass auch sie mehr Interesse an dem Erzählten haben und das Ganze auch mit mehr Sinnen wahrnehmen können. Marco Mautry