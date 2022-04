Fürs Studium: Umzug in einen neuen Lebensabschnitt nach Landau

Nach der Schule startet nun ein neuer Lebensabschnitt für mich. Das Studium. Hierfür ziehe ich auch in die Stadt Landau um und verlasse meine Heimat Bensheim. Es handelt sich hierbei um meinen ersten Umzug, und auch die ersten zwei Wochen waren ein völliges Novum für mich.

Planung und vorzeitige Organisation

Organisation und Planung ist das A und O beim Umzug. Und das fängt schon damit an, dass man sich erst mal um Dinge wie genügend Umzugskartons, Helfer und einen Transporter kümmern muss. Glücklicherweise haben mir hierbei meine Freunde helfen können, wodurch ich auch am Tag des Umzuges selbst viele helfende Hände hatte. Da ich mein jetziges WG-Zimmer vor dem Umzug schon gesehen und ausgemessen hatte, konnte ich nun schon zu Hause mit der Planung der Einrichtung beginnen und habe mir hierfür ein paar Stücke Papier maßstabsgetreu zurechtgeschnitten und verschoben, so dass nicht erst am Umzugstag entschieden werden musste, wo das jeweilige Möbelstück hinkommt.

Der Umzug selbst

Nachdem dann alles in Kartons verladen war, wurden diese mitsamt einem Teil meiner Möbel in den Sprinter eines Freundes verladen, mit welchem wir uns dann auf den Weg zur neuen Wohnung machten. Dort angekommen, trugen wir die Einrichtungsgegenstände über den Balkon in mein Zimmer, was die aufwendige Lauferei durch das Treppenhaus ersparte. Erstmal luden wir nur alles in meinem Zimmer ab, montierten direkt noch die Regale, aber alles andere wollte ich allein machen.

Die ersten Tage in der WG

Als ich ein paar Tage später dann das erste Mal allein nach Landau fuhr, um meine erste Woche dort allein zu leben, machte ich mich sofort daran, meine Umzugskartons auszuräumen und die Schränke zu befüllen. Dies erwies sich als zeitaufwendiger, als ich gedacht hatte und nahm einige Stunden in Anspruch. Auch in anderen Bereichen der Wohnung wie der Küche, dem Bad oder der Abstellkammer habe ich meine Sachen untergebracht. Nachdem dann alles mehr oder weniger an seinem Platz war, konnte ich das erste Mal richtig mein neues Zimmer auf mich wirken lassen und war mit dem Resultat mehr als zufrieden.

Das Zusammenleben

Meine Mitbewohner kannte ich schon durch die vorherige Besichtigung der WG. Trotzdem kam man dort kaum ins Gespräch und wusste bis auf den Namen nicht viel übereinander. Nach nun fast zwei Wochen kann ich sagen, dass die beiden sehr freundliche Menschen sind. Man hat dadurch, dass beide berufstätig sind und ich an den Wochenenden meist zu Hause bin, zwar nicht allzu viel miteinander zu tun, aber man geht sich auch nicht aus dem Weg. So kommt es zu angenehmen Unterhaltungen am Essenstisch, wenn man sich zufällig in der Küche trifft oder man unterhält sich, wenn man sich auf dem Flur trifft.

Zurechtfinden in der neuen Umgebung

Ich habe mein ganzes Leben lang bisher in Bensheim gelebt und muss mich nun in einer völlig fremden Stadt zurechtfinden. Das fiel mir durch Google Maps zum Glück erst mal nicht ganz so schwer. So fand ich schnell den Weg zum Einkaufscenter, Uni-Gebäude und auch zum Fitnessstudio. Durch das gute Wetter konnte ich gerade in den vergangenen Tagen oft auf das Fahrrad zurückgreifen, weshalb ich auch direkt etwas mehr von der Stadt sehen konnte und ich so zumindest ein paar Straßen und Wege kenne, die ich nun schon ein paar Mal benutzt habe. Auch habe ich einfach meine Mitbewohner gefragt, wo sie einkaufen gehen und was sie mir empfehlen können. Je länger ich hier lebe, desto besser werde ich mich auch zurechtfinden. Spätestens wenn der Unialltag startet, wird das dann der Fall sein. Marco Mautry