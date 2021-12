Für einen Abend in die Weiten des Universums eintauchen

Wer verspürt ihn nicht, den Wunsch, in den Himmel zu schauen und viel mehr zu sehen, als mit bloßem Auge möglich ist. Genau darum dreht sich die Astronomie-AG der Liebfrauenschule in Bensheim, den Schülerinnen einen Blick in das Universum zu ermöglichen und ihnen mit sehr viel Spaß etwas mehr über die verschiedenen Himmelskörper beizubringen. Doch wie läuft ein sogenannter Astro-Abend ab und was gefällt den Schülerinnen am meisten? Wir waren vor Ort und haben uns die AG mal genauer angeschaut und mit den Schülern gesprochen.

Weitergabe von Wissen als Motivation

Entstanden ist diese AG durch die Idee des damaligen LiVs (Lehrer in Vorbereitung) Lars Schlichtherle, der die AG 2017 ins Leben gerufen hat und diese bis heute leitet. Grund für seine Idee war, dass er sich während seines Studiums in Marburg etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt hatte und sein Wissen wie auch seine Faszination zum Thema Astronomie an die Schülerschaft weitergeben wollte. Und nach der Resonanz der Schülerinnen zu schließen, hat er dies auch erreicht, denn von allen hörte man nur Positives.

Eine Schülerin berichtete uns, dass sie gelernt hat, gute Fotografien in Verbindung zur Astronomie anzufertigen und diese auch auszuwerten, wie zum Beispiel die Größe eines Sternes näherungsweise zu bestimmen. Auch ihre Orientierung im Himmel und im Universum sowie ihre Kenntnisse zu verschiedensten Himmelskörpern und besonderen Phänomenen konnte sie erweitern. Von einer anderen hörte man, dass die AG sehr viel Spaß macht und, dass das dort herrschende Klima einem auch hilft, nach einem anstrengenden Schultag zu entspannen. „Ich habe Spaß und lerne eine Menge über ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat“, erzählte eine weitere Teilnehmerin der AG und fügte noch hinzu, dass dies erst ihr zweites Treffen war und sie nun schon gelernt hat, ein Teleskop richtig einzustellen und Bilder anzufertigen sowie sich auch etwas besser in Geographischer Sicht orientieren konnte.

Klare Aufgabenteilung

Aufgrund von Corona wurde der Abend in zwei verschiedene Stufen eingeteilt, zuerst kamen die Schüler der Unter- und Mittelstufe und anschließend die der Oberstufe. Die Schülerinnen der Unter- und Mittelstufe waren für den Aufbau zuständig, die der Oberstufe für den sicheren Abbau. Sobald die Teleskope standen, wurde ein Ziel, zum Beispiel der Mond, festgelegt und die Teilnehmerinnen versuchten ihn „einzufangen“ und das Teleskop so einzustellen, dass man ihn perfekt beobachten konnte.

Als dies erreicht war, wurde eine Kamera an das Teleskop angeschlossen und verschiedene Farblinsen angewendet. Nebenbei erhielt man noch Informationen zu den verschiedenen Himmelskörpern und konnte einige Snacks genießen und sich währenddessen unterhalten. Antonia Ehnes