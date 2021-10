Vor einigen Wochen hat die BAnane bei einigen Abgängern der Jahrgangsstufe vier nachgefragt, was sie sich von ihrer weiterführenden Schule wünschen und erhoffen. Ob diese Wünsche in Erfüllung gegangen sind, beantworten sie und andere Schüler in einer neuen Umfrage.

Benjamin (10): Ich bin auf der Schillerschule in der 5b, und mir gefällt es dort sehr gut. Es ist eigentlich alles so

...