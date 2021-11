Friedrich Nietzsche über Selbstdarstellung

„Die Menschen drängen sich zum Lichte, nicht um besser zu sehen, sondern um besser zu glänzen.“ Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche ist einer der bekanntesten Philosophen und wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken geboren. Nach seinem Studium wurde er mit 24 Jahren Professor für klassische Philosophie in Basel. Aufgrund seiner Gesundheit musste er diese Arbeit jedoch zehn Jahre später niederlegen. Von Depressionen und Blindheit geplagt, war er mit 45 Jahren bereits arbeitsunfähig und musste von seiner Schwester gepflegt werden. Bekannt ist er für seine Zweifel am Menschen, dessen Moral und an Gott sowie an dem Guten und Bösen. Er hatte eine sehr provokante These aufgestellt, welche lautete, dass der Mensch etwas sei, was überwunden werden musste, die im zu seiner Zeit sehr viel Kritik einbrachte. Aufgrund dieser Hypothesen und seiner Kritiken wurde er erst nach seinem Tod entsprechend gewüdigt. In seinem Werk „Also sprach Zarathustra“, welches als Tragödie wie auch als Parodie der Bibel gilt, wird durch Sätze wie „Gott ist tot“ oder „Nicht durch Zorn, sondern Lachen tötet man“ seine philosophische Stellung wie auch seine Denkweise deutlich gezeigt. Ebenfalls wurde seine Philosophie durch seine Konzeption des „Übermenschen“, der „ewigen Wiederkunft“ und des „Willens zur Macht“ gezeichnet. Sein Ziel bestand, darin das Christentum zu vernichten und sich darüber lustig zu machen. Er starb am 25. August 1900 in Weimar. Antonia Ehnes (Bild: Dpa)

