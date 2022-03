Fridays dor Future an der Bergstraße: „Ampel hat Versprechen nicht eingehalten“

Kaum eine Bewegung hat die Jugend in den vergangenen Jahren so polarisiert wie Fridays for Future (FFF). Vor allem Jugendliche wurden von der ebenfalls jugendlichen Greta Thunberg dazu motiviert, jeden Freitag für ein besseres Klima auf die Straßen zu gehen. In nahezu jeder Stadt gibt es eine Untergruppe der FFF-Bewegung. Felicia Freund, die Teil des Organisationsteams der FFF Bensheim ist, gibt Einblicke in die Arbeit der Bewegung und erste Ausblicke auf kommende Projekte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hallo Felicia, woher kommst Du, wie alt bist Du?

Auch in Bensheim waren zahlreiche Menschen für Fridays for Future aktiv. © Mautry

Felicia: Ich komme aus Heppenheim und bin 17 Jahre alt. Momentan gehe ich noch zur Schule in Bensheim, auf die Liebfrauenschule, und bin dort in der E-Phase. Dort bin ich seit zwei Jahren in der SV aktiv, momentan als Oberstufensprecherin. Ansonsten mache ich viel Musik, vor allem mit anderen zusammen, oder schreibe eigene Stücke. Im Allgemeinen bin ich auch sonst gerne künstlerisch kreativ und schreibe zum Beispiel eigene Poetry-Slams oder zeichne. Ich beschäftige mich sehr gerne mit politischen Themen wie dem Klimawandel oder auch sozialen Ungerechtigkeiten, die zum Beispiel mit dem Klimawandel in Verbindung stehen oder dadurch hervorgerufen werden. Vor einem Jahr bin ich dann auch politisch aktiv geworden und unter anderem dem Organisations-Team von FFF Bensheim beigetreten, was keine bessere Entscheidung hätte sein können.

Wie sahen die vergangenen Monate bei FFF Bensheim aus?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Felicia: Vor allem haben wir uns in den letzten Monaten als Orga-Team von FFF Bensheim neu aufgestellt und strukturiert, da einige der ehemaligen Mitglieder weggezogen und aber auch neue dazugekommen sind.

Wir haben also erst mal eine Art Winterpause nach dem letzten globalen Klimastreik eingelegt, der erfreulicherweise in Bensheim ziemlich viele Leute erreicht hat. Danach hatten wir auch noch eine kleine Aktion, mit der wir auf Lützerath aufmerksam machen wollten und sind so ins Gespräch und in den Austausch mit einigen Passanten gekommen sind.

Während der Winterpause selbst haben wir uns intern neue Dinge angeeignet, Vorträge gehalten und uns neue Ziele gesteckt, um jetzt im Frühjahr wieder aktiver zu werden und durchzustarten.

Was ist am 25. März geplant? Erzähl gerne etwas darüber.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Felicia: Am 25. März ist der nächste globale Klimastreik, an dem auch wir als lokales Orga-Team eine Demo veranstalten werden. Diese beginnt um 16 Uhr am Beauner Platz in Bensheim und wird dann mit Reden und Musik am Marktplatz enden. Danach werden wir, wie auch bei unserer letzten Demo, ein offenes Treffen machen, bei dem Interessierte herzlich eingeladen und willkommen sind, um vielleicht ein bisschen unser Orga-Team kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Dieser globale Streik am 25. März bedeutet, das Fridays for Future weltweit auf die Straßen geht, um Politikerinnen und Politiker an ihre Versprechen zu erinnern und vor allem aber auch, um für echten Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einzustehen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Demonstration Fridays for Future zeigte in Bensheim zur Wahl Flagge Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Klimaaktion „Fridays for Future“ heute in Bensheim auf der Straße Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Globaler Klimastreiktag / Demonstrationen auch in Hessen Mehr erfahren

Denn hier in Deutschland ist die Ampelkoalition nun mittlerweile fast 100 Tage unsere neue Regierung und bisher hat sie weder ihre Versprechen vom Klimaschutz eingehalten, noch hat sie ausreichende Pläne zur Umsetzung dessen vorgestellt. Wir gehen also auf die Straßen, um eine Politik zu fordern, die der Aufgabe gerecht werden soll, die Klimakatastrophe – die bisher größte Bedrohung der gesamten Menschheit – zu bewältigen und somit auch das 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall zu überschreiten. Deswegen steht der Streik am 25. März unter dem Motto #PeopleNotProfit und #ReichtHaltNicht, denn was bringt uns unser Wohlstand und Reichtum, wenn unsere Welt am Ende ist?

Was sind die Pläne für die nächsten Monate?

Felicia: Unsere Ziele für die kommenden Monate sind vor allem wieder präsenter auf Social Media und in der Presse zu sein, um immer wieder daran zu erinnern, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um zu handeln und dass vor allem die Politik mehr tun muss, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Wir haben auch vor, wieder mehr mit dem Klimabündnis und den Parents for Future zusammen zu arbeiten und auch hier einige coole Aktionen zu planen. Bei den Demos werden wir uns vor allem an die globalen Streiktermine halten, aber dazwischen werden wir auch noch kleinere Aktionen planen. Marco Mautry