Flüssiges Gold – wie Honig ins Glas kommt

Am Mittwoch, 7. Dezember, ist der Geburtstag des heiligen Ambrosius, der als Schutzpatron der Bienen und Imker Beachtung findet. Seit 1990 wird am 7. Dezember auch der Tag des Honigs gefeiert. Schließlich ist der Honig eine leckere Zutat, die in der Adventszeit gerne in Plätzchen und Lebkuchen Verwendung findet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anfang November stand für die BAnane-Jugendredaktion wieder ein Besuch bei ihren Imkerpaten Martin Weyrauch und Hannelore Rexroth vom Bienenzüchterverein 1861 Bensheim und Umgebung an. Dieses Mal beschäftigten wir uns mit dem Thema Honigabfüllen und vermarkten. Bevor wir uns an das Abfüllen des Honigs gewagt haben, stand zuerst eine Information zu verschiedenen Gläsern, in die Honig gefüllt wird, auf dem Programm. Hier wird nämlich zwischen Markenglas (Gläser vom deutschen Imkerbund) und den Neutralgläsern unterschieden. Beim Markenglas sind die Etiketten schon vorgegeben. Diese können beim deutschen Imkerbund im Internet bestellt werden. Nur deutsche Honige, die besonders schonend vom Imker gewonnen werden, dürfen sich echter deutscher Honig nennen. Um das Etikett verwenden zu können, muss der Imker einen Honigkurs zu Hygiene, Vermarktung und Ernte besuchen. Denn das Etikett auf dem Glas ist Gewähr für Spitzenqualität vom Imker. Jedes Honigglas hat seine eigene Nummer zur Nachverfolgung des Produktes. Zudem muss die Sortenbezeichnung, das Füllgewicht und das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Adresse des Imkers klar und deutlich auf dem Glas gekennzeichnet sein. Bei den Neutralgläsern darf der Imker sein Etikett selbst designen und drucken. Gläser, Deckel und sonstigen Imkerbedarf gibt es im Imkereifachhandel.

Hygienisch arbeiten

Grammgenau wiegt BAnane-Mitarbeiterin Anna-Lena den Honig ab. © Geiß

Nach der Gläserkunde konnten wir den Honig abfüllen. Alles geht hygienisch zu, wir bekamen Haarnetze, Handschuhe und Kittel. Der Honig wurde in einem Wärmeschrank behutsam auf 38 Grad Celsius erwärmt, dann fließt er besser. Danach füllten wir den Honig in eine große Abfüllkanne und stellten eine Waage darunter. Dies ist besonders wichtig, da die Grammzahl pro Glas eingehalten werden muss. Anschließend füllten wir den Honig in die Gläser und setzten den passenden Deckel drauf.

Mehr zum Thema Bensheim Adventsmarkt von Oald Bensem Mehr erfahren Essen und Trinken Kulinarische Grüße aus Miami Mehr erfahren

Nach diesem Schritt mussten die Gläser noch etikettiert werden. Dazu wurden die Etiketten vom deutschen Imkerbund leicht mit Wasser befeuchtet, da sie nicht selbst kleben. Hier kam es noch mal auf die Genauigkeit an. Da die Etiketten gerade und passend auf das Glas geklebt werden mussten. Die Etiketten der Neutralgläser wurden von Martin Weyrauch und Hannelore Rexroth selbst entworfen und kamen frisch aus der Druckerei. Sie sind selbstklebend und konnten ganz einfach auf die Gläser aufgebracht werden. Ohne Qualitätsmangel kann Honig zwei Jahre ab Schleuderdatum verzehrt werden.

Dies war unser vorerst letzter Besuch bei den Imkern. Daher wollten sich auch die Bensheimer Imkerinnen und Imker vom Bienenzüchterverein bei uns für das Interesse bedanken. „Die Aktion hat großen Spaß gemacht“, so das Resümee von Hannelore Rexroth und Martin Weyrauch.

Gerne könnten sich Jugendliche und Erwachsene beim Verein melden, die mehr über das Imkern wissen wollen oder begleitet von einem Imkerpaten in das vielseitige Hobby einsteigen wollen. Kontakt über www.Imker-Bensheim.de und jeden Mittwoch beim Imkertreff im Bürgerhaus Krone Park. Anna-Lena Geiß