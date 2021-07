Dass ein zu hoher Konsum von Fleisch auf Dauer weder gesund für uns noch gut für das Klima ist, wissen die meisten bereits. Deshalb gibt es auch immer mehr Menschen, die auf Fleisch verzichten und lieber zu vegetarischen oder sogar veganen Alternativen greifen. Dabei gibt es schon jetzt eine große Auswahl an pflanzlichen Fleischalternativen. Um diese so nah wie möglich an echtes Fleisch heranzubringen, hat das israelische Start-up Redfine Meat Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker entwickelt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren sollen unter anderem auch Steaks gedruckt werden, die von ihrer Konsistenz und dem Geschmack fast genau wie richtige Steaks schmecken sollen. Hierfür sollen unter anderem pflanzliche Eiweiße, Fett und Wasser verarbeitet werden. Auch in Deutschland sollen die Produkte in Restaurants erhältlich sein. Wir haben einige Jugendliche gefragt, ob sie die gedruckte Fleischalternative probieren würden. Mia Eck

