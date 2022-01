Fitness-Training auf der Outdooranlage am Bruchsee in Heppenheim

Gerade nach dem Jahreswechsel ist der Vorsatz vieler im neuen Jahr, mehr Sport zu machen. Doch viele schrecken Fitnessstudios durch überfüllte Innenräume während der Corona-Pandemie und teilweise sehr teuren Mitgliederbeiträgen ab. Dabei muss man nicht mal ins Fitnessstudio gehen, um Kraftsport zu betreiben. Ein Trend, der gerade in Zeiten von Corona immer mehr Zulauf bekommt, ist Training im Outdoorbereich. Der 30-jährige Heppenheimer Bastian Hohenrein (kleines Bild) macht sich dies zu nutzen. Er trainiert schon seit geraumer Zeit an einer Outdooranlage am Heppenheimer Bruchsee und bietet dort jetzt auch Einzel- und Gruppentrainings an.

Wer bist du und was machst du?

Hohenrein: Mein Name ist Basti und ich bin 30 Jahre alt. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann und bin in diesem Bereich seit über fünf Jahren tätig. Angefangen habe ich als Fitnesstrainer im Fitnessstudio, wobei ich mich mittlerweile auf den Outdoorbereich am Heppenheimer Bruchsee spezialisiert habe.

Mittlerweile biete ich Gruppen- und Einzeltrainingseinheiten an dieser Anlage an, um den Menschen den Sport näher zu bringen und es ihnen leichter zu machen, sich individuell, körperlich und gesundheitlich zu verbessern.

Wie laufen Einzel- beziehungsweise Gruppentrainings bei dir ab?

Hohenrein: Der erste Termin dient dazu, um den Leistungsstand zu prüfen. Hierbei lasse ich den Klienten ein paar Übungen in verschiedenen Schwierigkeiten ausführen und spreche danach mit ihm über seine Ziele. Die meisten geben an, fitter werden zu wollen oder spezielle Bewegungsabläufe, wie Klimmzüge ausführen zu können. Das ist für viele schon nicht leicht, weshalb man mit leichteren Grundübungen und Hilfsmitteln unterstützen muss.

Bei Gruppentrainings, die maximal aus zehn Leuten bestehen – hierfür käme dann ein weiterer Trainer dazu –, kann man sich natürlich nicht so sehr auf jeden individuell fokussieren. Hier wird viel mit Grundübungen der Fitness gearbeitet, so dass jeder einen effektiven Trainingsreiz hat.

Wann und wo finden Trainingseinheiten mit dir statt?

Hohenrein: Gruppentrainings finden in der Zukunft immer sonntags um 10 Uhr statt. Voranmelden sollte man sich per Mail unter outdoortraininghp@web.de. Auch für Einzeltrainings oder andere Fragen kann man sich unter dieser E-Mail-Adresse bei mir melden.

Unter anderem erstelle ich bei Bedarf auch individuelle Trainingspläne für den Outdoor- und Indoor-Bereich und stehe ab Mitte Januar auch einer Fußballmannschaft für mehrere Wochen als Fitnesstrainer zur Seite. Generell bin ich jeden Tag in der Woche an der Anlage. Entweder trainiere ich dort selbst oder bin als Trainer vor Ort. Marco Mautry