Filmtipp: „Marry Me“

Der Film „Marry Me“, der am 14. Februar seine Premiere zum Anlass des Valentinstags feierte, handelt von einer nicht durchdachten, in einer Sekunde entschiedenen Ehe zwischen einem Superstar und einem Mathelehrer. Kat Valdez (Jennifer Lopez), einer der im Film bekanntesten Sängerinnen ihrer Zeit, und der Superstar Bastian (Maluma) sind das berühmteste Promi-Paar. Hinzu kommt noch, dass sie verlobt sind und ihren gemeinsamen Mega-Hit „Marry Me“ am Tag ihrer Hochzeit, die live vor einem Millionen-Publikum stattfinden soll, performern werden. Während sich Kat auf ihren besonderen Tag vorbereitet, wird Charlie Gilbert (Owen Wilson) von seiner besten Freundin dazu überredet, mit seiner Tochter und ihr auf dieses Livekonzert inklusive Hochzeit zu gehen. Auf dem Konzert steht er total überfordert mit einem Schild mit der Aufschrift „Marry Me“ da. Und Kat, die während ihres Auftrittes erfährt, dass Bastian sie mit ihrer Assistentin betrügt, sieht Charlie und sagt Ja, so dass sie sich auf den ersten Blick vermählen. Weiter geht es mit einer zuerst gespielten Beziehung für die Fans und dem Ziel, sich bald wieder voneinander zu trennen. Die Beziehung, die sich von Zeit zu Zeit in eine völlig andere Richtung entwickelt, hat viele Aufs und Abs und Kat, für die das einfache Leben, welches Charlie ihr zeigt, eine komplett neue Lebensweise bedeutet, muss sich die Frage stellen: Bastian oder Charlie? Und Charlie muss sich überlegen, ob er bereit ist, für Kat einzustehen und sich in ihr spezielles Leben hineinzubegeben. Ich persönlich fand den Film sehr amüsant und genau das Richtige für einen lockeren Kinoabend mit Freunden. Auch, dass der Film Auftritte von Jennifer Lopez enthält, ist ein positiver Punkt. Antonia Ehnes

