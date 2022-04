Film-Tipp: „The Adam Project“

Für Fans von Zeitreisefilmen und spannenden Science-Fiction Abenteuern hat der Streaminganbieter Netflix seit dem 11. März mit dem Film „The Adam Project” viel zu bieten. Im Jahr 2050 ist einiges auf der Erde anders als wir es kennen. Zeitreisen sind mittlerweile problemlos möglich und Zeitreisende wie der Pilot Adam Reed, gespielt von Ryan Reynolds, sind keine Seltenheit. Als dieser auf einer riskanten Mission, um seine Frau zu retten, versehentlich im Jahr 2022 landet, sieht er sich mit seinem 12-jährigen Ich, gespielt von Walker Scobell, konfrontiert. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, da sich die beiden aufgrund ihrer gleichen Persönlichkeit nicht leiden können, müssen sie sich zusammenreißen, um die Zukunft der Erde zu retten und gleichzeitig die Vergangenheit zu beschützen. Dabei decken sie gefährliche Geheimnisse ihrer Familie auf und begeben sich, verfolgt von Feinden aus der Zukunft, in Todesgefahr. „The Adam Project” ist der perfekte Film für einen entspannten Filmabend mit Freunden oder der Familie. Der Zuschauer wird gleich zu Beginn in die Mitte der Handlung geworfen, wodurch die Spannung vom Anfang bis zum Ende des Films anhält. Dabei fehlt es dem Film gleichzeitig nicht an Humor, denn besonders der Charakter von Adam Reed, sowohl die erwachsene als auch seine jüngere Version, sorgen für einige Lacher und lockern den Film auf. Für den Zuschauer ist es zusätzlich sehr interessant und witzig zu sehen, wie ein erwachsener Charakter darauf reagiert, sein jüngeres Ich zu treffen. Dabei muss man selbst darüber nachdenken, wie man wohl auf eine jüngere Version von sich selbst reagieren würde. Neben der Spannung und dem Humor hat der Film jedoch auch einige emotionale Szenen und eine tiefgründige Handlung rund um Adams Familie zu bieten. Beate Sturm

