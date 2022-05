Film-Tipp: „Straight Outta Compton“

Der 2015 erschienene Film „Straight Outta Compton“ scheint in erster Linie recht simpel. Es geht um eine Gruppe junger afroamerikanischer Jungs, die in den 1980er-Jahren in Compton aufwuchsen und gemeinsam die Rap-Gruppe N.W.A gründeten. Gemeinsam schrieben sie Songs, performten auf großen Bühnen vor vielen Fans, machten viel Geld, blieben aber immer noch die „Jungs von der Straße“, die sie schon immer waren. Filme glänzen vor allem durch Realismus. Und dadurch, dass „Straight Outta Compton“ eben die echte Lebensgeschichte der Rapper und der Gruppe zeigt, ist es kaum möglich, diesen Film nur ein Mal anzuschauen. Nicht zuletzt durch schwere Schicksalsschläge, die auch in dem Film aufgenommen werden, geht das Ganze in einigen Situationen wirklich unter die Haut. Zu bedenken gilt vor allem: Die Rap-Gruppe hat sich nicht nur aus der Liebe zur Musik gefunden oder weil die Mitglieder viel Geld und Ruhm haben wollten. Die jungen Musiker wollten auf die Missstände in den USA aufmerksam machen. Zu dieser Zeit gab es vermehrt Gewalt gegen afroamerikanische Menschen, welche nicht zuletzt von der Polizei unterstützt wurde. Dies mündete schließlich auch in den 1980er-Jahren in der berühmten Bürgerrechtsbewegung in den USA. Der Film „Straight Outta Compton“ ist sicherlich für jeden etwas, der sich für Rap-Musik und einige seiner größten Künstler interessiert. Doch sollte auch jeder andere diesem Film eine Chance geben, und wenn es nur dafür ist, in die 1980er-Jahre in den USA einzutauchen und Einblicke in das Leben und Denken Betroffener von Rassismus zu bekommen. Marco Mautry

