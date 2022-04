Fast jeder Sechste Schüler in Deutschland ist von Cybermobbing betroffen

Cybermobbing bedeutet, dass man unter Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von Personen durch Kommunikationsmedien leidet. Dies kann über E-Mails, WhatsApp, Instagram, Twitter oder auch YouTube geschehen. 2020 litten 17 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Cybermobbing, das ist jeder sechste Schüler oder jede sechste Schülerin, in Deutschland sind hiervon insgesamt zwei Millionen Personen unter 18 Jahren betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, hat auch etwas mit der Homeschooling-Zeit zu tun, erklären Experten. Denn Schüler und Schülerinnen haben mehr Zeit im Internet verbracht und konnten sich auch nicht davor schützen, da dies notwendig gewesen ist. Experten bringen den Vorschlag, dass über Cybermobbing und das Verhalten im Internet schon in Grundschulen aufgeklärt werden muss, denn auch Grundschüler und Grundschülerinnen sind davon betroffen. Des Weiteren soll es mehr Anlaufstellen für Cybermobbing an Schulen geben, und die Eltern müssen sich mehr mit dem Thema Social Media auseinandersetzen und ihre Kinder schützen. Denn die Täter haben keine Angst, da sie anonym bleiben können, so dass die Rate an Betroffenen immer weiter steigt.

Diese Art des Mobbings hinterlässt schwerer Narben bei Betroffenen. Sie sind verzweifelt, denn die Nachrichten oder Bilder können überall weiterverbreitet werden und sie können nichts dagegen machen. Viele Betroffene geben zu, als Folge dieser Attacken schon zu Drogen, beispielsweise Tabletten oder Alkohol, gegriffen zu haben und auch schon an Selbstmord gedacht zu haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Einleitung Mobbing an der Bergstraße: Wer nicht hilft, wird zum Mittäter Mehr erfahren Unterstützung Die richtigen Hilfsangebote kennen Mehr erfahren Interview II „Mobbing endet nicht von allein – es muss einen Stopp von außen geben“ Mehr erfahren

Falls Ihr selber von Cybermobbing betroffen seid oder Betroffene kennt, dann holt Euch oder ihnen Hilfe, denn dafür muss man sich nicht schämen. Anlaufstellen sind etwa die Nummergegenkummer.de, das Kummertelefon der Caritas (0800/1 11 03 33) oder das Elterntelefon (0800/1 11 05 50). Antonia Ehnes