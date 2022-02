Familienalltag online zeigen hat Folgen für die Kinder

Fast jeder kennt sie: sogenannte Familienvlogs, auf denen auch die Kinder gezeigt werden. Doch was macht das alles eigentlich mit den Kindern?

Familien, die ebendiese Familienvlogs produzieren, veröffentlichen Videos im Internet, die das Leben der Familie zeigen. Dargestellt wird hier meist eine perfekte Familie. Doch wenn man nur genug recherchiert, kann man den kompletten Namen der Kinder, ihr Alter, ihre Schule oder auch manchmal noch den Wohnort herausfinden – wie beispielsweise einige Video-Produzenten auf der Videoplattform Youtube verdeutlicht haben. Dass die Kinder so gefunden werden können und dadurch auch gefährdet sind, scheint einigen Eltern nicht ganz klar zu sein. Auch die Informationen oder Bilder des Kinderzimmers werden geteilt, obwohl dies bei YouTube verboten ist. Manche Kinder werden morgens mit der Kamera aus dem Bett geholt, andere werden im Pool oder in der Badewanne sowie bei Unfällen gefilmt – alles, ohne das Einverständnis des Kindes. Juristen berichten darüber, dass das Kind trotz der verdeckten Gesichter erkannt werden kann, da es eben zu einer festen Familie gehört, die in der Öffentlichkeit steht. Menschen, die sich mit dem Jugendschutz auseinandersetzen, thematisieren auch, dass bereits Alltagshandlungen zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern führen können. Medienpädagogen reden von emotionalem Missbrauch. Kinder müssen unter anderem mit dem Perfektionsdruck leben und werden von Fremden beurteilt. Jeder Mensch braucht seine Privatsphäre, doch diese wird gerade bei Kindern in einigen Fällen missachtet. Welche Folgen dies für das spätere Leben der Kinder haben wird, ist nicht absehbar. Antonia Ehnes

