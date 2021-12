„Es gibt im Moment Wichtigeres als Feuerwerk“

Gerade während einer weltweiten Pandemie und einer neuen Virusvariante, die auf uns zukommt, gibt es meines Erachtens Wichtigeres als ein Feuerwerk! Neben einer tollen Lichtershow am Nachthimmel verursacht es nämlich zahlreiche Schäden, von denen wir, die das Feuerwerk in die Lüfte schießen, oft überhaupt nichts mitbekommen.

Jährlich erleiden zahlreiche Menschen Verbrennungen, Augenverletzungen oder Schäden im Innenohr durch Feuerwerkskörper, die ihr Ziel verfehlen oder zu nah an den Personen explodieren. Auch für Asthmatiker und Allergiker stellt Silvester eine Herausforderung dar. Durch das Feuerwerk erhöht sich die Feinstaubbelastung von einem Normalwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf rund 20500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie das Umweltbundesamt berichtet. Da die Krankenhäuser außerdem aktuell schon aufgrund der Pandemie gefüllt sind, gilt es vor allem in diesem Jahr, vorsichtig zu sein, um das Gesundheitssystem nicht noch mehr zu belasten.

Bild: artefacti - stock.adobe.com © artefacti - stock.adobe.com

Nicht nur für uns Menschen sind die Raketen und Böller schädlich. Auch den Tieren macht der Lärm zu schaffen. Sowohl Haus- als auch Wildtiere haben oft Angst vor den lauten Geräuschen und Explosionen. Auch die kleinen Plastikpartikel, die nach der Explosion vom Himmelszelt in die Natur fallen, können schädlich für die Tiere sein. Das Feuerwerk tut damit weder Menschen noch Tieren oder der Umwelt, die durch die Schadstoffe und den nicht entsorgten Müll belastet wird, sonderlich gut. Neben dem Spaßfaktor hat das traditionelle Feuerwerk also überwiegend negative Nebeneffekte. Gerade in unserer aktuellen Situation sehe ich daher keinen Grund, warum man der Bevölkerung erlauben sollte, sich selbst zu gefährden und damit eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitssystem darzustellen. Ich wünsche trotzdem eine schöne Silvesterfeier und einen guten Start in 2022. Mia Eck