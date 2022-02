„Es darf nicht sein, dass Menschen in unserer Kirche Ausgrenzung erfahren“

Harald Poggel (56), Pfarrer in Bensheim: Ich kann mich voll und ganz unserem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf anschließen. Es darf nicht sein, dass Menschen in unserer Kirche Kränkung und Ausgrenzung erfahren. Gottes Liebe gilt allen, egal, ob queer oder nicht. Wenn Menschen ehrlich und aufrichtig lieben und sich um ein liebevolles und respektvolles Miteinander bemühen, stehen sie unter dem Segen Gottes. Und dürfen für andere ein Segen sein. Ich stehe für eine Kirche, in der niemand wegen seiner sexuellen Orientierung draußen bleiben muss. Da haben wir alle noch eine Menge zu lernen. Julian Geiß (Bild: Neu)

