Erneute Isolation droht

Im Zuge der Energiesparmaßnahmen wurden auch für viele Universitäten erneut Einschränkungen beschlossen. Dazu gehören aktuell oftmals eingeschränkte Öffnungszeiten für Bibliotheken und ein geringeres Heizen der Lehrräume. An einigen Unis wurde über eine Schließung der Präsenzlehre diskutiert. Gerade nach den drastischen Einschränkungen der vergangenen drei Jahre ist dies ein sehr bedenklicher Schritt. Viele Studenten haben unter der Isolation und der oftmals unkoordinierten Onlinelehre im Homeoffice gelitten.

Diesen Zustand nun erneut, nach der Euphorie durch die Öffnung der Universitäten, zu wiederholen, ist bedenklich. Die mentale Gesundheit der Studierenden scheint wieder mal in den Hintergrund zu rücken. Auch die Idee, dass dadurch Energiekosten gespart werden, ist eine zusätzliche Belastung für die Studenten. Diese müssen in ihren Wohnungen mehr heizen, und es wird automatisch mehr Energie in den eigenen Haushalten verbraucht. Das bedeutet nicht nur eine höhere finanzielle Belastung, sondern führt auch nicht zu einer Einsparung von Energie. Stattdessen kommt es vielmehr zu einer Verlagerung von den Universitäten in die Wohngemeinschaften.

Die erneute Schließung von Universitäten kann keine Option sein. Cara Metzner