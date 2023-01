Erfahrungen für die Zukunft gesammelt

Seit einigen Wochen bin ich nun von meinem dreimonatigen Auslandspraxissemester in Houston (Texas, USA) zurück und hatte somit etwas Zeit, um das ganze Revue passieren zu lassen. Nun möchte ich meine Erfahrungen mit anderen teilen und sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte meiner Zeit in den Vereinigten Staaten offenlegen.

Viele Städte kennengelernt

Während meines Auslandssemesters musste ich unter der Woche wie gewohnt arbeiten. Dafür ergriff ich dann an den Wochenenden die Möglichkeit, mir mehr von Texas und dem benachbarten Bundesstaat Louisiana anzuschauen. Auf meinen Wochenendausflügen führte es mich unter anderem nach Austin, San Antonio, Dallas, Corpus Christi, South Padre Island und New Orleans. Somit hatte ich die Möglichkeit, während meines Auslandsaufenthaltes viele verschiedene Städte und Regionen in zwei Bundesstaaten der USA zu bereisen.

In Houston selbst zählen zu meinen persönlichen Highlights unter anderem der Besuch im Space Center der NASA und die drei Konzerte, auf denen ich in der Zeit meines Auslandssemesters war. Das größte Konzert fand im Minute Maid Park statt, dem Baseball-Stadion der Houston Astros, welches über 40 000 Zuschauerplätze umfasst.

Allgemein würde ich zudem behaupten, dass sich die amerikanische Kultur spürbar von der deutschen unterscheidet. Die Amerikaner sind grundsätzlich sehr kontaktfreudig und freundlich, was mir meinen Aufenthalt sowohl auf der Arbeit als auch in meiner Freizeit in Houston sehr erleichtert hat. Ganz grundsätzlich konnte ich durch mein Auslandssemester viele interkulturelle Erfahrung sammeln und mich persönlich und sprachlich weiterentwickeln. Und, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sieht es als kleiner Nebeneffekt auch einfach sehr gut im Lebenslauf aus.

Kosten höher als erwartet

Houston selbst ist mit über 2,2 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der USA, gleich hinter New York City, Los Angeles und Chicago. Aufgrund der großen Distanzen ist man in Houston definitiv auf ein Auto angewiesen. Alternativ eignet sich auch eine Fahrt mit einem Uber, was jedoch auf Dauer deutlich kostspieliger ist.

Nach den ersten zwei Jahren Homeoffice in der Uni und auf der Arbeit war mein Auslandsemester anfangs sehr überfordernd für mich, da ich mich seit meiner Schulzeit erstmals wieder mit vielen Menschen an einem Ort konfrontieren musste. Und das ging nicht nur mir so, wie ich im Austausch mit meinen Mitstudierenden erfuhr.

Auch die Kosten für das Auslandssemester möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Natürlich war ich mir im Vorfeld bewusst, was auf mich zukommen würde, doch aus der Erfahrung heraus würde ich empfehlen, deutlich mehr einzuplanen, als man im Vorhinein schätzt. Die Kosten variieren hierbei natürlich je nach Standort und Aufenthaltsdauer. Zudem möchte ich gerne den Tipp mitgeben, so früh wie möglich mit der Planung eines Auslandssemesters zu beginnen, am besten sechs bis zwölf Monate vor dem Beginn. Im Vorfeld steht dabei ein hoher organisatorischer Aufwand an, der sich dann jedoch zu Beginn des Auslandsaufenthalts bezahlt macht. Lena Holtmann