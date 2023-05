Englisch lernen auf einer Sprachreise in Galway

Bergstraße. Über die Osterferien machte ich mit einer Freundin zusammen eine Sprachreise nach Irland. Dort gingen wir jeden Tag bis um 12.30 Uhr zur Schule und hatten anschließend Zeit, die Gegend zu erkunden.

Unsere Schule lag in Galway. Die Stadt ist rund drei Stunden von Dublin entfernt und liegt direkt an der Küste. Der Ort ist auch für das typische irische Flair bekannt. In Galway besuchten wir das City Center, die Salthill Promenade, welche direkt am Strand vorbeiführt und zum Schwimmen einlädt.

Außerdem besichtigten wir an unserem freien Wochenende die beeindruckenden Cliffs of Moher und Connemara. An den Cliffs of Moher wurde Harry Potter gedreht und in Connemara kann man das Schloss Kylemore Abbey besichtigen.

Galway liegt idyllisch an der irischen Westküste und entlang der Salthill Promenade lässt es sich wunderbar flanieren. Und auch die Innenstadt ist einen Besuch wert. © Ehenes

Des Weiteren bot unsere Schule, das Galway Cultural Institute, Nachmittage mit Aktivitäten an, wie zum Beispiel einer Stadtführung, einer Infoveranstaltung zur irischen Kultur und einen Bowling-Abend. Später besuchten wir einen traditionellen irischen Pub. Hier wurde irische Musik live gespielt. Das war wirklich beeindruckend und schön.

Ich persönlich kann eine solche Sprachreise nur weiterempfehlen, ebenso wie den Aufenthalt bei einer Gastfamilie und in Galway. Die Menschen dort sind sehr freundlich und man merkt, wie stolz sie auf ihre Nationalität sind.

Durch den Besuch der Schule trifft man außerdem neue Menschen und lernt so auch neue Kulturen kennen. Natürlich ist das irische Wetter nicht das beste, jedoch vermisst man es, wenn man wieder zurück in Deutschland ist, ebenso wie die Küste und den Wind. Antonia Ehnes