Einer aus der Ukraine geflüchteten Familie ein Zuhause geben

Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine hoffen in Deutschland auf Hilfe. Nachdem viele Menschen durch den Krieg aus ihrer Heimat fliehen mussten, gibt es hier in Deutschland mehrere Möglichkeiten zu helfen. Neben Spendenaktionen kann man bei ausreichend Platz im eigenen Haus einem oder mehreren Menschen die Möglichkeit geben, ein Stück Normalität zurückzugewinnen, indem man sie bei sich zu Hause wohnen lässt.

Zu diesem Thema hat die BAnane mit der Mutter einer Familie ein langes Gespräch geführt, die sich dieser Aufgabe angenommen hat. Die aufgenommene Familie aus der Ukraine wohnt mittlerweile seit Mitte März bei der Familie Brenneisen.

Die Mutter mit ihren beiden Kindern musste aus ihrer Heimat in Kiew fliehen, eine Woche nachdem der Krieg ausgebrochen war.

Nach ihrer Flucht, die über Polen und Berlin verlief, landeten sie in Speyer. Der Vater der Familie blieb in der Ukraine zurück und meldete sich freiwillig, um sein Land zu unterstützen.

Was waren die Gründe dafür, dass Ihre Familie sich entschlossen hat, eine geflüchtete Familie aufzunehmen?

Dagmar Brenneisen: Die Bilder, die wir in den Nachrichten verfolgten, haben uns sehr bewegt und wir waren uns schnell in der Familie einig, dass wir genug Platz und die Möglichkeiten haben, einer Familie ein Zuhause zu geben. Deshalb habe ich mich bei verschiedenen Punkten in der Stadt und in Onlineportalen gemeldet, um meine Hilfe anzubieten. Durch das christliche diakonische Hilfswerk Stephanus, die einige Familien aus der Ukraine nach Deutschland bringen, wurde mir dann eine dreiköpfige Familie vorgestellt, die ich nach einem Gespräch in der Flüchtlingsstelle hier vor Ort direkt zu uns nach Hause mitgenommen habe.

Wie funktioniert das mit der Kommunikation?

Dagmar Brenneisen: Glücklicherweise spricht die 21-jährige Tochter fließend Englisch, was die Kommunikation erleichtert. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, so kommt man mit Online-Übersetzern und Körpersprache auch weiter als gedacht.

Es ist total interessant, im Austausch mit diesen drei Menschen zu stehen, auch wenn man nicht jedes einzelne Wort des anderen versteht, so geht es trotzdem immer irgendwie.

Wie waren Ihre Erwartungen, bevor die geflüchtete Familie bei Ihnen eingezogen ist?

Dagmar Brenneisen: Ich habe es mir nicht sehr rosig vorgestellt. Mir war klar, dass die ganze Sache eine Menge Arbeit machen und Stress bedeuten würde. Ich übernahm die ganzen organisatorischen Dinge, wie die Anmeldung in einer Schule für den elfjährigen Sohn oder das Beschaffen von Handys und Fahrrädern, was sich auch wie gedacht, als großen Aufwand herausstellte.

Jedem, der sich dieser Aufgabe annimmt, sollte klar sein, dass es mit viel Arbeit verbunden ist, aber es gleichzeitig eine total schöne Sache ist, da diese Menschen dadurch wieder ein Stück ihres Lebens zurückbekommen. Sie sind total froh, nicht in einem Flüchtlingsheim zu wohnen, sondern in einem richtigen Haus. Sie können sich vernetzen und ein bisschen arbeiten und zur Schule gehen. Sie können wieder richtig leben. Diese Möglichkeiten zu geben, bereitet viel Freude und ist die Arbeit vollkommen wert.

Können Sie es weiterempfehlen, eine Familie aus der Ukraine aufzunehmen?

Dagmar Brenneisen: Auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, weil diese Aufgabe eine sehr wichtige und unglaublich schöne ist. Trotzdem muss man sich natürlich erst trauen und es ist klar, dass man auch Pech haben kann, wenn man sich zum Beispiel mit den fremden Menschen nicht versteht. Das ist ja vollkommen natürlich, dass es zwischenmenschlich mal nicht klappen kann, aber da muss man sich trauen und vielleicht hat man ja Glück.

Der Arbeit und der Kosten sollte man sich natürlich ebenfalls bewusst sein. Aber wenn man den Platz und die Möglichkeiten hat, sollte man immer versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu helfen. Carolin Dreizler