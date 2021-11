Einen Weihnachtsmarkt an der Bergstraße trotz Corona besuchen – ja oder nein?

Victoria(17): Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Jahr überhaupt auf einen Weihnachtsmarkt gehen werde. Aber falls ich doch Lust und Zeit dafür habe, werde ich wahrscheinlich den Markt in Lorsch besuchen. Den Bensheimer Weihnachtsmarkt finde ich eigentlich immer sehr schön, da er in der Nähe und daher leicht zu erreichen ist. Auch die zentrale Lage in der Innenstadt ist meiner Meinung nach sehr attraktiv, um sich dort mit Freunden zu treffen. Beate Sturm

Louis: Der Weihnachtsmarkt in Bensheim ist für mich jedes Jahr aufs Neue wieder einen Besuch wert,nur wird er diesmal nicht stattfinden. Der große Weihnachtsbaum ist schön geschmückt und an den Ständen kann man Weihnachtsgeschenke kaufen oder nur etwas trinken. Besonders am Bensheimer Markt ist für mich, dass er nicht nur einen Tag aufgebaut ist. Mann kann die Dekoration den ganzen Advent durch beobachten. Ich persönlich gehe in der Weihnachtszeit mit meiner Familie gerne auf den Markt. Es ist aber nicht nur Platz für die Familien, sondern auch wir Jugendlichen können uns super dort verabreden.

Weihnachtsmarkt: ja oder nein?



Bereits vergangenes Jahr konnten die meisten Weihnachtsmärkte nicht stattfinden. Auch dieses Jahr mussten einige Weihnachtsmärkte aufgrund der steigenden Coronazahlen abgesagt werden. So auch zum Beispiel der Weihnachtsmarkt bei uns in Bensheim. Aber wer auf keinen Fall dieses Jahr auf einen Weihnachtsmarktbesuch verzichten möchte, der hat besonders in größeren Städten noch einige Möglichkeiten dafür. Ein paar Möglichkeiten gibt es Das „Blaue Weihnachtswunder“ in Lorsch fand zum Beispiel am vergangenen Wochenende in 2G statt. Auch in Darmstadt gibt es auf verschiedenen Plätzen weihnachtliche Stände und süße und herzhafte Leckereien. Corona-Regeln einhalten Durch eine geringere Anzahl an Buden und eine große Ausbreitung des Markts in der gesamten Innenstadt sollen alle aktuellen Corona-Auflagen eingehalten werden. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Einlasskontrollen und zudem gilt Maskenpflicht und im umzäunten Bereich die 2G-Regel. Den Darmstädter Weihnachtsmarkt kann man voraussichtlich noch bis zum 23. Dezember besuchen. Trotz der vielen abgesagten Weihnachtsmärkte haben wir von der BAnane uns folgende Fragen gestellt: Sind Weihnachtsmärkte in der näheren Umgebung denn überhaupt attraktiv für junge Menschen? Oder bevorzugen sie große Märkte in Darmstadt oder Frankfurt? Und werden sie in diesem Jahr überhaupt einen Weihnachtsmarkt besuchen oder verzichten sie eher darauf? All das hat die BAnane in der vergangenen Woche Jugendliche an der Bergstraße gefragt. Beate Sturm

Anton: Der Weihnachtsmarktbesuch in Bensheim ist eine sehr schöne Tradition, die ich jedes Jahr gerne erlebe – nur diesmal leider nicht. Es ist ein Ort, an dem man mit der Familie oder mit Freunden zusammenkommt und Punsch trinkt oder auch das gute Essen an den vielen Verkaufsständen probiert. Ich finde es daher sehr schade, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht stattfindet. Deshalb hoffe ich, dass trotz der steigenden Inzidenz ein paar Stände öffnen können. Leon Wienand

Viola (18): Ich finde es aufgrund der aktuellen Coronalage vernünftig, dass viele Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Mir persönlich fehlen sie auch nicht sonderlich, weshalb ich auch in diesem Jahr wahrscheinlich keinen Weihnachtsmarkt besuchen werde.

Nesli (17): Eigentlich habe ich mich auf die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr gefreut. Aufgrund der hohen Coronazahlen werde ich aber wahrscheinlich keinen Weihnachtsmarkt besuchen und falls doch, werde ich auf jeden Fall aufpassen und mich nicht zu lange auf dem Gelände aufhalten. Mia Eck

Chiara (15): Ich finde den Weihnachtsmarkt in Bensheim schön, da meiner Meinung nach generell der Platz sowie die Verkaufsstände sehr schön geschmückt sind und alles sehr einladend und gemütlich wirkt. Ich denke jetzt nicht, dass unbedingt viele Jugendliche einfach so hingehen, sondern dass der Weihnachtsmarkt eher was für Familien ist. Bis jetzt fand ich persönlich neben dem Bensheimer Weihnachtsmarkt auch die Weihnachtsmärkte in Erbach und Straßburg sehr schön. Anna-Lena Geiß

Lea(15): Ich habe vor, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, hier in der Umgebung kann ich ja nur auf den in Lorsch gehen, was auch schon so geplant gewesen ist. Ich freue mich auch schon ziemlich darauf, da es vergangenes Jahr auch keinen Weihnachtsmarkt gegeben hat. Dennoch habe ich auch etwas Bedenken wegen Corona, weil dort ja auch so viele Menschen gleichzeitig sind. Wenn der Bensheimer Weihnachtsmarkt nicht abgesagt wäre, wäre ich vielleicht, obwohl ich denn sonst immer echt schön finde, nicht hingegangen, da dort sehr viel los gewesen wäre.

Carolin (15): Ich habe geplant, den Weihnachtsmarkt in Lorsch zu besuchen, worauf ich mich auch schon mega freue. Den Bensheimer Weihnachtsmarkt finde ich aufgrund der Beleuchtung und der Stände sehr schön. Auch gut an ihm finde ich, dass er etwas länger geht und nicht nur zwei oder drei Tage wie der Lorscher jetzt zum Beispiel. Die Stimmung dort ist auch immer sehr gut und man hat einfach viel Spaß. Antonia Ehnes

Franzi (17): Ich besuche keinen Weihnachtsmarkt, da ich mit diesen nicht viel anfangen kann. Wenn ich einen besuche, dann den Bensheimer Weihnachtsmarkt, um mir Essen zu kaufen. Dieser wurde jedoch leider abgesagt. Aus diesem Grund werde ich keinen anderen Markt besuchen gehen.

Mia (18): Ich finde es sehr schade, dass in kleineren Städten die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, in größeren aber dennoch stattfinden können. Dies kann ich auf der einen Seite verstehen, aufgrund der hohen Inzidenzen. Wieso jedoch die Kleineren nicht stattfinden können, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Im Allgemeinen hätte ich mich jedoch auf die Weihnachtsmärkte gefreut, da schon lange keine mehr stattgefunden haben. Da die Größeren wahrscheinlich sehr gut besucht werden, werde ich einen Besuch vermeiden. Svenja Thomas

Linus (19): Ich finde Weihnachtsmärkte generell nicht sehr reizvoll. Ich würde wahrscheinlich, wenn es in Bensheim einen Richtigen geben würde, mal drüber laufen und mir vielleicht eine Kleinigkeit zu essen kaufen, mehr aber auch nicht.

Mareike (19): Weihnachtsmärkte sprechen mich generell fast immer an. Ich mag die Vorweihnachtsstimmung dort durch die vielen Lichter, Düfte und den Glühwein/Punsch. Durch Corona gibt es in der Umgebung leider wenige Weihnachtsmärkte, auch in Bensheim leider erneut nicht, was bei den hohen Zahlen aber auch verständlich ist. Die abgezäunten Varianten mit 2G zum Beispiel in Darmstadt sind aber wie ich finde eine gute Alternative in dieser Zeit. Marco Mautry