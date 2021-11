Einen Ausgleich zum Lernen für Prüfungen finden

Nach den Sommerferien dauert es meist nicht lang und die ersten Klausuren werden geschrieben. In der Q-Phase werden in jedem Fach zwei Klausuren geschrieben. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch, und man muss für diese entsprechend lernen – für manche mehr, für manche weniger. Jedoch ist dies eine sehr anstrengende Phase für die meisten Schüler und Schülerinnen.

Nach den Herbstferien ist es häufig noch stressiger, da dort fast jede Woche bis zu den Weihnachtsferien mindestens eine Klausur geschrieben wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man neben den Klausuren und dem Lernen einen Ausgleich findet. Dafür sollte man sich Hobbys suchen oder Aktivitäten, die einen ablenken und nicht an Schule denken lassen.

Vor allem Sport kann dabei sehr hilfreich sein, da dabei Endorphine ausgeschüttet werden, die glücklich machen. Man powert sich dadurch aus und kommt auf andere Gedanken. Aber auch an die frische Luft gehen ist sehr hilfreich.

Andere Umgebung suchen

Am besten sucht man sich etwas, das außerhalb des Schreibtisches stattfindet, damit man in einer anderen Umgebung ist und die Gedanken nicht auf das Lernen gelenkt werden. Hauptsache, man findet eine Tätigkeit, bei der man abschalten kann.

Ich persönlich suche mir auch gerne immer neue Aktivitäten. Mal lese ich ein Buch, indem ich mich mit einer Tasse Tee in einen Sessel setze, bei den herbstlichen Temperaturen draußen passt das sehr gut. Sport hilft mir auch immer. Das Praktische dabei ist, dass ich dafür nur in den Fitnessraum in unserem Keller gehen muss. Ansonsten sind Musik hören oder auch mal einen Film oder eine Serie schauen eine gute Lösung, um sich abzulenken und sich anderweitig zu beschäftigen. Mit solchen kleinen Aktivitäten übersteht man die Klausurenphase direkt besser. Svenja Thomas