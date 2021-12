Eine weihnachtliche Eisenbahn an der Seebergschule

So langsam neigt sich die Adventszeit ihrem Ende entgegen. An der Seebergschule in Bensheim, wo ich selbst Schülerin bin, gab es in dieser Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Aktion. Die Lehrer AG „soziales Lernen“ organisierte für die Schülerschaft einen „lebendigen Adventskalender“. Täglich gestaltete eine Klasse mit ihrer Idee die jeweiligen Adventskalendertürchen.

Die Schüler und Schülerinnen wurden morgens durch einen Aushang informiert, welche „Türchen- Aufgabe“ sie heute erwartete. Dabei entstanden viele kreative Einfälle. So sollten zum Beispiel an einem Tag Weihnachtsmandalas ausgemalt werden, und an einem anderen Tag wurden Witze, Gedichte und Reime durch die Lautsprecheranlage vorgetragen. Zudem entschied sich eine Klasse, eine elektrische Eisenbahn aufzubauen, wo jeder die Möglichkeit hatte, eine „Runde zu fahren“.

© Geiß

Eine andere Klasse bot das weihnachtliche Musizieren zu bekannten Weihnachtsliedern an. Des Weiteren nistete sich das zweite Jahr in Folge der Weihnachtswichtel „Bo“ in unsere Schulbücherei ein. Dies begeistere besonders die jüngeren Schüler. Immer wieder meldete sich der Weihnachtswichtel per Brief an die Schülerschaft und erteilte ihnen kleinere Arbeitsaufträge. So wurde in den einzelnen Klassen viel für den Wichtel bastelt oder Wunschzettel geschrieben.

Durch diese zwei schönen Aktionen in der Adventszeit gestaltete sich der Schultag gleich ein wenig weihnachtlicher und jeder hatte dabei eine Menge Spaß. Anna-Lena Geiß

