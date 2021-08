Eine Reise zu den Sternen

Vor einiger Zeit war allein die Vorstellung ein Traum, doch in absehbarer Zeit wird es vermutlich zur Realität werden: der Weltraumtourismus. Prognosen zufolge soll der Sektor in den kommenden Jahren enorm wachsen. Die Visionäre Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos arbeiten mit ihren Unternehmen Virgin Galactic und Blue Origin bereits an der Entwicklung der kommerziellen Raumfahrt. Laut FAZ forschen sie zurzeit an der Entwicklung wiederverwertbarer Weltraumgefährten und Weltraumhotels. Die neue Branche wird aber zukünftig auch zu vielen Problemen und Herausforderungen führen. Beispielsweise sind die Ressourcenknappheit und die Auswirkungen auf das Klima zu einem zentralen Kritikpunkt geworden. Außerdem ist eine Reise ins Weltall kurz und sehr teuer. Die Preise und die Dauer unterscheiden sich dabei je nach Anbieter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Flug des Unternehmens Blue Origin dauert nur ein paar wenige Minuten und soll mehrere Hunderttausend Euro kosten. Im Vergleich dazu dauert die Reise mit Virgin Galactic circa eineinhalb Stunden und kostet gut 250 000 Euro. Mit einem Preis von mehreren Millionen Euro wird die Reise mit dem Raumschiff Crew Dragon von SpaceX-Chef Elon Musk deutlich teurer. Dafür bekommt der Weltraumtourist aber auch wesentlich mehr zu sehen, da das Raumschiff die Erde 60-mal umrunden soll.

Grundsätzlich ist der Tourismus im Weltall somit kein ferner Zukunftstraum mehr. Ab 2022 soll ein regelmäßiger Transport von Weltraumtouristen durch unterschiedliche Anbieter möglich sein. Lena Holtmann