Eine positive Wahrnehmung schaffen

Am Montag, 21. März, findet der Welt-Down-Syndrom-Tag statt. Die Initiative, diesen Tag zu Ehren der Menschen mit Trisomie 21 ins Leben zu rufen, geht auf den Mediziner Stylianos Antonaraki aus Genf zurück. Seine Idee wurde durch die in der Genfersee-Region ansässige Interessengemeinschaft ART21 aufgegriffen. Daraus resultierte der erste Welt-Down-Syndrom-Tag im Jahre 2006.

Der 21. März steht symbolisch für Trisomie 21, weil bei Menschen mit dem Down-Syndrom das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist anstatt zweimal. In Deutschland leben zwischen 30 000 bis 50 000 Menschen mit dieser genetisch bedingten Entwicklungsstörung, die sich in typischen Merkmalen wie einem runden Gesicht, Kleinwuchs und schwachem Bindegewebe zeigt.

Weltweit werden jährlich rund 200 Kinder mit dem Down-Syndrom geboren. Derzeit liegt die Abbruchrate von Schwangerschaften, wenn die Diagnose der Trisomie 21 bei dem Ungeborenen gestellt wird, bei 90 Prozent, wie das Magazin Aktion Leben schreibt. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die Chromosomenstörung frühzeitig zu erkennen. So zum Beispiel per Bluttest oder mithilfe einer Fruchtwasseruntersuchung. Zudem können Mediziner erste Hinweise auf das Down-Syndrom bei Ungeborenen auch anhand einer Nackenfaltenmessung des Fötus per Ultraschall erhalten.

Betroffene kämpfen mit Vorurteilen

Nach wie vor kämpfen Betroffene mit Vorurteilen und Diskriminierung in der Schule und auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die weltweit stattfindenden Veranstaltungen am Welt-Down-Syndrom-Tag, die zur Inklusion beitragen sollen, haben sich zum Ziel gesetzt, das kleine „Extra“ in den Mittelpunkt zu rücken, um so eine positive Wahrnehmung des Down-Syndroms für die Menschen zu schaffen. Eine gern veranstaltete Aktion ist das Tragen zweier unterschiedlicher Socken. Dies soll zeigen, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise einzigartig ist.

Zudem wird jährlich der Welt-Down-Syndrom-Award verliehen, mit dem medizinisches sowie ehrenamtliches Engagement geehrt wird. Der erste Träger dieser Auszeichnung war der spanische Lehrer und Schauspieler Pablo Pineda. Er erreichte auch als erster Europäer mit Down-Syndrom einen Universitätsabschluss. Anna-Lena Geiß