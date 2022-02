Eine Jugendliche über ihre Gedanken zur Lagerung von Atommüll

Atommüll ist keine Sache von ein paar Jahren, sondern eine Angelegenheit, die uns nach Standortauswahlgesetz rund eine Millionen Jahre betreffen wird. Denn so lange wurde die Lagerung von radioaktiven Stoffen festgelegt, wie unter anderem auf quarks.de nachzulesen ist. Das bedeutet also, dass der Müll, den wir heute produzieren, das Leben auf der Erde in einer Millionen Jahren immer noch betreffen wird.

Ich denke, dass wir die Verantwortung dafür tragen, den Müll sicher zu lagern und unsere Zukunftsgenerationen über dessen Gefahr informieren müssen. Hier liegt jedoch das Problem, welches einige Forscher sehen, denn man geht davon aus, dass es die Menschheit, wie sie heute existiert, nicht mehr geben wird (nachzulesen auf mdr.de). Womöglich werde sie sich weiterentwickeln, sodass sie unsere Sprache, Schriften und Zeichen nicht verstehen wird. Ideen, wie man sich warnen könnte, gibt es viele, doch welche wird sich durchsetzen?

Die Ideen klingen verrückt: Sie reichen von der Gründung einer Atompriesterschaft, über Züchtung von Blumen, die aufblühen, wenn Atommüll in der Nähe ist, bis zu genetisch veränderten Katzen, die leuchten, falls Müll in der Umgebung gelagert wird, wie im Internet nachzulesen ist. Für mich hören sich surreal an und es gibt es keine Garantie, dass so etwas über Generationen hinweg funktioniert. Daher setzen viele Forscher auf das das Periodensystem, da es nicht veränderbar ist und eine intelligente Gesellschaft es verstehen müsste. Antonia Ehnes

