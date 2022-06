Organspende ist eigentlich etwas Positives, denn so kann man nach seinem Tod anderen vielleicht noch das Leben retten. In Deutschland ist es so, dass circa 1000 Menschen jährlich sterben, da sie kein rettendes Organ erhalten haben.

Wenn man selbst in einer Situation ist, in der man ein Organ oder Gewebe benötigt, um zu überleben und dies haben möchte, so sollte man auch selber dazu beitragen, dass andere Menschen die gleiche Chance haben. Zu gleich ist es so, dass man nach seinem Tod höchstwahrscheinlich keine Verwendung mehr für seine Organe hat und es für einen selbst keinen großen Unterschied machen würde. Ebenso ist den Patienten, denen Organe entnommen werden, äußerlich nichts anzusehen, sodass eine normale Beerdigung erfolgen kann. Des Weiteren regeln Stiftungen die Entnahme und Weitergabe der Organe, sodass es nicht zu Missbrauch kommen kann. Und auch die evangelische Kirche spricht sich für die Organspende aus. Für sie ist es ein Zeichen der Nächstenliebe.

Allgemein ist hinzuzufügen, dass das Widerspruchsgesetz in der Schweiz dafür sorgen kann, dass sich die Menschen mehr über die Organspende informieren und es zu einer Veränderung der Bereitschaft kommen kann. Alleine, dass 60,2 Prozent für dieses Gesetz gestimmt haben, kann schon zeigen, dass es viele Menschen gibt, die für eine Organspende sind. Desto öfters eine solche Transplantation durchgeführt wird, desto besser wird sie mit jedem Mal und es können Fortschritte in der Medizin erzielt werden und nebenbei werden noch Leben gerettet. Antonia Ehnes

Streitthema Organspende In der Schweiz gab es eine Volksabstimmung zum Thema Organspende. Abgestimmt wurde für die Widerspruchslösung, diese bedeutet, dass man es selber festhalten muss, wenn man nach seinem Tod keine Organe spenden möchte. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Organe und Gewebe für Transplantationszwecke entnommen. Die Schweizer haben diesem Entwurf von Bundesrat und Parlament mit 60,2 Prozent zugestimmt. Er tritt jedoch frühestens ab 2024 in kraft. Die BAnane streitet heute über diese Regelung und das Spenden von Organen. Antonia Ehnes