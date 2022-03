Ein Weg in die Politik: „Plötzlich ging es ganz schnell“

Die 19-jährige Caroline Ommer aus Zwingenberg ist seit Anfang der Legislaturperiode als Werksstudentin bei dem Abgeordneten Maximilian Mordhorst, FDP, tätig. Über ihren Alltag berichtet sie der BAnane-Jugendredaktion.

Wer bist Du, wo kommst Du her, wie alt bist Du und was machst Du?

Caroline: Ich bin Caro, 19 Jahre alt und bin in Zwingenberg an der Bergstraße aufgewachsen. Ich studiere Wirtschaftspsychologie und arbeite als Werkstudentin bei dem Abgeordneten Maximilian Mordhorst im Bundestag, weshalb ich zu Beginn der Legislaturperiode nach Berlin gezogen bin. Ansonsten engagiere ich mich bei den JuLis (Junge Liberale), wobei ich seit 2021 im Kreisvorstand bin und ich bin auch ein aktives Mitglied in der FDP.

Wie kamst Du darauf, im Bundestag zu arbeiten und wie war Dein Weg bis dorthin?

Caroline: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr, auf einmal war ich auf jeden Fall hier. Lustigerweise startet die Geschichte nicht mit der Intention, im Bundestag zu arbeiten, sondern damit, dass ich mich bei den Jungen Liberalen (Jugendorganisation der FDP) auf ein Praktikum für die Wahlkampfphase beworben hatte, wobei ich auch angenommen wurde. Fünf Tage nach meiner letzten mündlichen Abiturprüfung hieß es dann Sachen packen, um nach Berlin zu ziehen. Das Praktikum ging drei Monate lang, also von Anfang Juli bis Ende September. Der Plan nach dem Praktikum war eigentlich wieder zurück an die Bergstraße zu kommen, allerdings haben sich meine Pläne schlagartig geändert.

Meine Aufgaben während des Praktikums waren Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle und des Bundesvorstandes bei der Organisation und Durchführung von Wahlkampfaktionen, Designunterstützung für Untergliederungen und den JuLi-Bundestagskandidaten, Erstellung von Print und Nonprint Produkten und mein persönliches Lieblingsprojekt, die „Streaming-WG“. Die Streaming-WG war ein Format auf Twitch, wobei wir immer unterschiedliche Gäste hatten, beispielsweise auch Christian Lindner, Konstantin Kuhle oder auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann und dann auch gemeinsam mit unpolitischen Akteuren über verschiedene Themen gesprochen haben, beispielsweise über die Legalisierung von Cannabis, Mental Health, Finanzpolitik oder auch Selbstbestimmung und dabei mal gekocht, mal gezockt oder auch mal Essen bestellt haben. Die Streamings haben in einer Wohnung in Berlin stattgefunden. Dabei hatte ich auch meinen eigenen Stream über „jüdische Kultur“, wobei ich zwei Vertreter und Vertreterinnen der JSUD (Jüdischen Studierenden Union Deutschland) und den JuLi-Bundestagskandidat Maximilian Mordhorst eingeladen habe und gemeinsam mit ihnen eine typische Shabbatfeier nachgestellt habe und über jüdisches Leben und ihre Probleme gesprochen habe.

Da ich mich mit Maximilian gut verstanden habe und ich mich nach zweimonatigem Aufenthalt in Berlin entschlossen habe, hier mein Studium zu beginnen, habe ich Max nach der Wahl gefragt, ob er noch Unterstützung in seinem Team für Social Media und Grafikdesign benötigt. Danach ging alles ganz schnell: Seine Büroleiterin Theresa Leinkauf nahm zu mir Kontakt auf, woraufhin wir auch zügig den Arbeitsvertrag unterzeichneten und ich im November meinen Hausausweis für den Bundestag erhalten habe.

Woraus besteht Dein aktueller Alltag?

Caroline: Ich habe keinen konkreten Tagesablauf, da kein Tag wie der andere ist. Ich muss zunächst betonen, dass mein Studium an einer Fernuni ist und ich somit überhaupt keine Präsenzvorlesung habe, sondern ich mir den Stoff durch von der Uni gestellte Skripte eigenverantwortlich aneignen muss. Außerdem sind die Wochen immer eingeteilt in Sitzungswochen, wobei die Debatten im Plenarsaal stattfinden, Fachausschüsse stattfinden und die Abgeordneten in der Regel in Berlin sind und in Wochen, bei denen die Abgeordneten im Wahlkreis sind, um dort Termine wahrzunehmen.

Dementsprechend haben die meisten Abgeordneten auch zwei Büros: Eins in Berlin, das sich mit den Arbeitskreisen, Fachausschüssen und Planungen der Sitzungswochen auseinandersetzt und ein weiteres im Wahlkreis, in dem Fall Max befindet es sich in der Innenstadt von Kiel, das sich mit lokalen Themen und Terminen und der Organisation dahinter beschäftigt. Meine Aufgabe ist es, Max mit der Kamera zu begleiten, seine Social-Media-Kanäle zu betreuen, für Content zu sorgen und die Erstellung und Pflege seiner Website.

Meistens bin ich an drei Tagen der Woche im Büro und zwei davon zu Hause, aber dennoch abrufbereit, an den weiteren Tagen lerne ich für die Uni. Abends und an den Wochenenden stehen dann meistens Meetings von den JuLis an. Da ich auch grafisch für den Social Media Auftritt der JuLis zuständig bin, investiere ich dort auch viel Zeit, dabei setze ich mir aber auch neue Herausforderungen, was natürlich aufwendig ist, mir aber sehr viel Spaß macht. Zum Ausgleich mache ich gerne Yoga und ich tanze gerne, leider kommt der sportliche Teil meines Alltags wegen meines vollen Terminkalenders eher zu kurz.

Was sind Deine Zukunftspläne?

Caroline: Ich persönlich finde diese Frage aktuell schwierig zu beantworten, da ich vielseitig interessiert bin. Ich möchte auf jeden Fall erst mal mein Studium abschließen, dabei weiter in der Politik aktiv sein und auch meiner Liebe zur Fotografie nachgehen. Dementsprechend habe ich noch keinen konkreten Plan für die Zukunft, aber das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich heraus kristallisieren. Marco Mautry